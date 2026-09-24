Foto | Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și Cetatea de Baltă. Recomandări
Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și Cetatea de Baltă. Recomandări
Peste 80 de seniori din Blaj, Cenade, Jidvei și Cetatea de Baltă au fost informați de polițiști cu privire la metoda de înșelăciune „Accidentul”.
De la începutul anului 2026, în județul Alba au fost înregistrate mai multe astfel de cazuri în care victimele au fost persoane în vârstă.
Potrivit IPJ Alba, inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”.
Astăzi, 24 septembrie 2026, cu prilejul zilei dedicate prevenirii victimizării seniorilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au desfășurat, pe raza municipiului Blaj și a localităților Cenade, Jidvei și Cetatea de Baltă, activități informativ-preventive.
Polițiștii au discutat cu peste 80 de seniori despre metoda ,,Accidentul”, întrucât de la începutul anului 2026 și până în prezent, în județul Alba, s-au înregistrat mai multe fapte comise prin această metodă, victimele fiind persoane în vârstă.
Victimele au fost contactate telefonic de către persoane necunoscute care, după ce și-au atribuit calitatea de medic, le-au spus că o rudă ar fi fost implicată într-un accident și trebuie să fie supusă unei intervenții chirurgicale, într-o clinică privată, solicitând sume însemnate.
Din nefericire, unele persoane au crezut ce li s-a spus, iar la ușa lor s-au prezentat persoane care purtau elemente din vestimentația personalului medical și au ridicat sume semnificative.
Fiți prudenți în cazul în care primiți un astfel de telefon și nu dați curs solicitării!
Nu trimiteți și nu dați bani unor necunoscuți, în speranța că îi veți ajuta pe cei dragi și nu dați crezare imediat unor „povești” anunțate telefonic de persoane care pretind că au calitate oficială, ci sunați la numărul de urgență 112 sau adresați-vă, imediat, celei mai apropiate unități de poliție.
Pentru ca mesajele să ajungă la cât mai mulți oameni, polițiștii din municipiul Blaj au lăsat materiale informative în magazine și în farmacii, locuri frecventate de membrii comunității. De asemenea, materiale informative au fost distribuite și lăcașurilor de cult de pe raza municipiului Blaj și a localităților arondate, astfel încât mesajul nostru să ajungă la cât mai multe persoane.
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