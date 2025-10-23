Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență sau nepăsare? Un șofer din Alba, filmat în timp ce transportă un câine pe platforma din spatele TIR-ului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Inconștiență sau pură nepăsare? Un șofer din Alba, filmat în timp ce transportă un câine pe platforma din spatele TIR-ului

Un participant la trafic a surprins momentul în care un șofer din Alba a ales să transporte un câine pe platforma din spatele TIR-ului pe care îl conducea.

Scena a fost filmată în fața unui dealer auto Volkswagen, în zona Carolina Mall. Potrivit celui care a realizat imaginile, vehiculul ar fi pornit din cartierul Ampoi 2, continuând deplasarea până la ieșirea din oraș, iar apoi pe autostradă.

Gestul șoferului a fost catalogat de martor ca fiind unul lipsit de responsabilitate și empatie față de animal. O simplă frână bruscă sau un incident rutier ar fi putut pune serios în pericol viața câinelui.

Citește și: UPDATE FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini în Aiud! O cățelușă cu pui, bătută cu lanțul de un bătrân. Reacția I.P.J Alba

În cazul unui eveniment tragic sau care ar fi dus la rănirea animalului, șofer s-ar fi putut alege cu o amendă usturătoare din partea autorităților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Șoferii din Alba nici acum nu știu cum se circulă în oraș. Mașină surpinsă pe banda de autobuz, pe Bulevardul Ferdinand I, de la gară spre Centru

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

22 octombrie 2025

De

Șoferii din Alba nici acum nu știu cum se circulă în oraș. Mașină surpinsă pe banda de autobuz, pe Bulevardul Ferdinand I, de la gară spre Centru La aproximativ un an de când Bulevardul Ferdinad I, sensul de mers gară – Centru a devenit sens unic, putând fi folosit doar de autobuze, șoferii din Alba […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

UPDATE FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini în Aiud! O cățelușă cu pui, bătută cu lanțul de un bătrân. Reacția I.P.J Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

21 octombrie 2025

De

FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini în Aiud! O cățelușă cu pui, bătută cu lanțul de un bătrân: ,,A spus că nu îi aparține, deși se afla în curtea lui” Un act de cruzime revoltător a avut loc în municipiul Aiud, unde o cățelușă a fost lovită cu lanțul de un bărbat în vârstă. […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Căprioară UCISĂ de o haită de câini pe o stradă din Alba Iulia. Localnicii sunt terifiați: ,,Trebuie să așteptăm până se întâmplă o tragedie?”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

15 octombrie 2025

De

VIDEO ȘTIREA TA | Căprioară UCISĂ de o haită de câini pe o stradă din Alba Iulia. Localnicii sunt terifiați: ,,Trebuie să așteptăm până se întâmplă o tragedie?” O întâmplare șocantă a avut loc pe strada Ana Aslan, lângă centrul Maria Beatrice din Alba Iulia, atunci când o haită de câini agresivi au atacat și […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Cum să alegi cizmele potrivite pentru femei pentru vreme rece și ploioasă (P)

Cum să alegi cizmele potrivite pentru femei pentru vreme rece și ploioasă (P) Toamna garderoba noastră cere o schimbare. Și...
Actualitateacum 2 ore

Președintele Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”

Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei” Preşedintele Nicuşor...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 53 de minute

FOTO | Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Bărbat din Sri Lanka, REȚINUT după ce ar fi furat peste 80.000 de euro de la angajator. A găsit banii printre lemne

Bărbat din Sri Lanka, REȚINUT după ce ar fi furat peste 80.000 de euro de la angajator. A găsit banii...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 minute

VIDEO 22 octombrie 2025 | Sute de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Alba. Amenzi de peste 50.000 de lei

Sute de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Alba. Amenzi de peste 50.000 de lei Peste 500 de persoane...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Elevi de gimnaziu de la 8 școli din mediul rural din Alba la ediția 2025 a concursului de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost câștigătorii

Elevi de gimnaziu de la 8 școli din mediul rural din Alba la ediția 2025 a concursului „ArhimatematicuS”, la Colegiul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Politică Administrațieacum 4 ore

Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie, la sediul primăriei

Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie 2025...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul

23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea