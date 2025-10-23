VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență sau nepăsare? Un șofer din Alba, filmat în timp ce transportă un câine pe platforma din spatele TIR-ului

Inconștiență sau pură nepăsare? Un șofer din Alba, filmat în timp ce transportă un câine pe platforma din spatele TIR-ului

Un participant la trafic a surprins momentul în care un șofer din Alba a ales să transporte un câine pe platforma din spatele TIR-ului pe care îl conducea.

Scena a fost filmată în fața unui dealer auto Volkswagen, în zona Carolina Mall. Potrivit celui care a realizat imaginile, vehiculul ar fi pornit din cartierul Ampoi 2, continuând deplasarea până la ieșirea din oraș, iar apoi pe autostradă.

Gestul șoferului a fost catalogat de martor ca fiind unul lipsit de responsabilitate și empatie față de animal. O simplă frână bruscă sau un incident rutier ar fi putut pune serios în pericol viața câinelui.

În cazul unui eveniment tragic sau care ar fi dus la rănirea animalului, șofer s-ar fi putut alege cu o amendă usturătoare din partea autorităților.

