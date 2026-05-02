VIDEO | Prețul carburanților în Alba Iulia, pe 2 mai 2026: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina la pompă

Șoferii care au alimentat astăzi, 2 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia.

Prețul motorinei s-a scumpit după ce a fost mai scăzut în ultimele săptămâni. 

Prețul carburanților la pompe în Alba Iulia: 

Rompetrol:

  • Motorină: 9.67 lei
  • Motorină premium: 10.49 lei
  • Benzină: 8.21 lei
  • Benzină premium: 8.98 lei

Mol:

  • Motorină: 9.82 lei
  • Motorină premium: 10.64 lei
  • Benzină: 9.02 lei
  • Benzină premium: 9.65 lei

LukOil:

  • Motorină: 9.94 lei
  • Motorină premium: 10.76 lei
  • Benzină: 9.14 lei
  • Benzină premium: 9.84 lei

Europa:

  • Motorină: 9.94 lei
  • Benzină: 9.14 lei

Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

