VIDEO | Prețul carburanților în Alba Iulia, pe 2 mai 2026: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina la pompă

Prețul carburanților în Alba Iulia, pe 2 mai 2026: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina la pompă
Șoferii care au alimentat astăzi, 2 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia.
Prețul motorinei s-a scumpit după ce a fost mai scăzut în ultimele săptămâni.
Prețul carburanților la pompe în Alba Iulia:
Rompetrol:
- Motorină: 9.67 lei
- Motorină premium: 10.49 lei
- Benzină: 8.21 lei
- Benzină premium: 8.98 lei
Mol:
- Motorină: 9.82 lei
- Motorină premium: 10.64 lei
- Benzină: 9.02 lei
- Benzină premium: 9.65 lei
LukOil:
- Motorină: 9.94 lei
- Motorină premium: 10.76 lei
- Benzină: 9.14 lei
- Benzină premium: 9.84 lei
Europa:
- Motorină: 9.94 lei
- Benzină: 9.14 lei
Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
VIDEO | ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 H, între localitățile Ighiu și Șard, în urma unui accident rutier produs sâmbătă, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă. Conducătorul motocicletei ar fi suferit leziuni […]
ACCIDENT rutier la Lunca Mureșului: Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate, după ce ar fi pierdut controlul autoturismului. Minor de 14 ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier la Lunca Mureșului: Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate, după ce ar fi pierdut controlul autoturismului. Minor de 14 ani, transportat la spital Un bărbat de 24 de ani și un minor de 14 ani au fost transportați la spital, după un accident rutier produs pe strada Sub Vii, […]
Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Ar fi furat grinzi din lemn în valoare de 4.000 de lei de pe un teren din municipiu
Doi bărbați din Alba Iulia, REȚINUȚI: Ar fi furat grinzi din lemn în valoare de 4.000 de lei de pe un teren din municipiu Doi bărbați din Alba Iulia, în vârstă de 31 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat. Aceștia sunt bănuiți că […]
Aproape 12.000 de beneficiari de pensii „speciale” în martie 2026: Cea mai mare pensie medie de serviciu a depășit 25.000 de lei
Aproape 12.000 de beneficiari de pensii „speciale” în martie 2026: Cea mai mare pensie medie de serviciu a depășit 25.000...
Cum va fi VREMEA în România până în 1 iunie 2026: Temperaturi de vară, după episodul rece. Prognoza METEO pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 1 iunie 2026: Temperaturi de vară, după episodul rece. Prognoza METEO pentru...
7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în bugetul pe 2026 al Apelor Române
7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în...
Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii: Care este motivul
Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii Un mare producător...
VIDEO | ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat Traficul...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...