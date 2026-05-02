Aproape 12.000 de beneficiari de pensii „speciale” în martie 2026: Cea mai mare pensie medie de serviciu a depășit 25.000 de lei

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns, în martie 2026, la 11.928 de persoane, în creștere cu 30 față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice.

Dintre aceștia, 7.878 aveau și pensie plătită din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pe baza contributivității. Cei mai mulți beneficiari de pensii de serviciu erau procurorii și judecătorii, în baza Legii 303/2022, categorie care număra 5.823 de persoane. În cazul acestora a fost înregistrată și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.542 de lei.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat 788 de persoane (692 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.010 de lei, din care 3.061 lei pensie din bugetul de stat, conform știrileprotv.ro.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 870 de persoane (652 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.225 de lei (3.554 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.329 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.123 de lei, din care 8.073 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 692 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.554 de lei, din care 2.596 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.426 de pensionari (1.990 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.249 de lei, din care 4.461 de lei suportaţi din bugetul de stat.

