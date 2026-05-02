Avalanșă pe Valea Coștilei: Cel puțin o persoană, prinsă sub zăpadă. Intervenție a salvamontiștilor cu elicopter și câini de căutare
O avalanșă s-a produs pe Valea Coștilei, sâmbătă, 2 mai 2026. Cel puțin o persoană ar fi fost surprinsă sub zăpadă, potrivit unui mesaj publicat de Salvamont România.
Victima făcea parte dintr-un grup de persoane aflate la schi offpiste. Salvamontiștii intervin în acest moment în zonă, inclusiv cu câini de căutare, iar pentru transportul echipelor și al victimei este folosit și un elicopter.
,,Avalanșă pe Valea Coștilei, cel puțin o victimă surprinsă sub zăpadă dintr-un grup de persoane aflate la schi offpiste. Salvamontiștii intervin în acest moment , inclusiv cu câini de căutare și sunt sprijiniți pentru transport de către un elicopter”, se arată într-un mesaj publicat de Salvamont România.
Știre în curs de actualizare…
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
