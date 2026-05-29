VIDEO ȘTIREA TA | Imagini revoltătoare dintr-un cartier din Alba Iulia: Saci cu deșeuri, gunoaie și saltele abandonate

Imagini revoltătoare dintr-un cartier din Alba Iulia: Saci cu deșeuri, gunoaie și saltele abandonate

O filmare publicată pe o rețea de socializare, de către o persoană anonimă, vineri, 29 mai 2026, arată o parte din zona cartierului Lumea Nouă, care este plină de gunoaie.

În imaginile surprinse se poate observa cum, pe o suprafață de mai mulți metri, deșeurile și gunoaiele sunt întinse peste tot. Saci plini cu reziduuri, saltele și chiar tomberoane de gunoi au fost aruncate și lăsate de izbeliște în zona menționată anterior.

În zonă și-au făcut apariția și păsările, care caută hrană printre reziduurile și gunoaiele aruncate cu nerușinare de către albaiulieni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI