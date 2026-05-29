FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat joi, 28 mai 2026, în județul Cluj, la cea de-a patra ediție a evenimentului „Eroi prin Ochi de Copii”, organizat de Primăria comunei Jucu și Școala Gimnazială „George Barițiu” din Jucu de Sus.

Manifestarea, dedicată Zilei Copilului, a reunit activități creative și momente interactive susținute de structuri ale sistemului național de apărare.

În cadrul evenimentului, elevii militari au prezentat oferta educațională a colegiului și au răspuns întrebărilor adresate de tinerii interesați de învățământul liceal militar.

Demonstrațiile și atelierele interactive au atras numeroși copii și părinți, transformând întâlnirea într-o experiență educativă și inspirațională, au precizat reprezentanții colegiului militar albaiulian.

foto: Alexandru Aioanei, Baza 71 Aeriană

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI