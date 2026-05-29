Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro 

Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro

Spitalul Orășenesc Cugir a semnat contractul de finanțare în valoare de 4 milioane de euro pentru proiectul ,,Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea programelor de screening”.

Obiectul proiectului constă în dotarea cabinetelor medicale și a laboratoarelor de analize medicale, respectiv de radiologie și imagistică medicală, din cadru ambulatoriului de specialitate, cu aparatură de ultimă generație, precum și îndeplinirea măsurilor dispuse de Inspectoratul pentru situații de urgența Alba, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, la finalizarea proiectului.

„Aducem la Spitalul Cugir peste 20 milioane de lei din fonduri europene pentru un proiect care înseamnă şanse în plus la sănătate pentru pacienţii care se prezintă la spitalul nostru. Contribuția proprie este de doar 2 % din valoarea proiectului, iar restul finanţării vine din bani europeni.

Este încă o dovadă că ştim să folosim oportunităţile de finanţare europeană pentru investiţii concrete, care schimbă în bine sistemul medical cugirean.

Dotările pe care le vom realiza la spitalul nostru vor permite consultații mai diversificate, mai rapide, investigații mai amănunțite, monitorizare permanentă şi condiţii moderne pentru tratarea bolilor”, a declarat managerul Spitalului Orășenesc Cugir, Florin Arion.

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat joi, 28 mai 2026, în județul Cluj,  la cea de-a patra ediție a evenimentului „Eroi prin Ochi de Copii”, organizat de Primăria comunei Jucu și Școala […]

„Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție. Cînd va avea loc aprinderea focului lui Zamolxis. PROGRAM Pe 1 iunie 2026, satul Limba, din comuna Ciugud, va fi în sărbătoare pentru o ediție aniversară a carnavalului „Noaptea Pricolicilor”. Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul este o întâlnire tradițională a comunității, dedicată […]

