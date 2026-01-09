VIDEO-ȘTIREA TA | Drumul dintre Șard și Ighiu arăta vineri dimineață ca o pârtie: „E mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți”
Drumul dintre Șard și Ighiu arăta vineri dimineață ca o pârtie: „E mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți”
Drumul Județean 107H din Alba arăta ca o pârtie de schi pe sectorul dintre Șard și Ighiu, în dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie 2026, după ninsorile și viscolul din ultima perioadă, a semnalat un cititor ziarulunirea.ro.
Șoferii au fost nevoiți să ruleze în condiții dificile, carosabilul fiind acoperit de zăpadă, pe alocuri înghețată.
„Vă dau cuvântul meu, e mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți această porțiune de drum.
Cam așa își face treaba DPL Alba”, spunea, „la cald”, cititorul ziarulunirea.ro.
Drumul Județean 107H se întinde pe traseul Coşlariu Nou – Galda de Jos – Cricău -. Ighiu – Şard – Gara Şard Ighiu (DN 74).
Drumul are o lungime de 18,2 kilometri.
