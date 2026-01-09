Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | Drumul dintre Șard și Ighiu arăta vineri dimineață ca o pârtie: „E mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți”

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Drumul dintre Șard și Ighiu arăta vineri dimineață ca o pârtie: „E mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți”

Drumul Județean 107H din Alba arăta ca o pârtie de schi pe sectorul dintre Șard și Ighiu, în dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie 2026, după ninsorile și viscolul din ultima perioadă, a semnalat un cititor ziarulunirea.ro.

Șoferii au fost nevoiți să ruleze în condiții dificile, carosabilul fiind acoperit de zăpadă, pe alocuri înghețată.

„Vă dau cuvântul meu, e mai ușor de parcurs cu sania decât pe patru roți această porțiune de drum.

Cam așa își face treaba DPL Alba”, spunea, „la cald”, cititorul ziarulunirea.ro.

Drumul Județean 107H se întinde pe traseul Coşlariu Nou – Galda de Jos – Cricău -. Ighiu – Şard – Gara Şard Ighiu (DN 74).

Drumul are o lungime de 18,2 kilometri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

8 ianuarie 2026

De

Drumul dintre Daia Română și Sebeș, BLOCAT complet: Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă Drumul dintre Daia Română și Sebeș este blocat joi după-masa din cauza condițiilor meteo. Zeci de mașini nu pot înainta pe drumul plin de zăpadă. Citește și: FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

8 ianuarie 2026

De

Circulația între Oarda de Jos și Oarda de Sus, complet blocată! Autoturismele s-au împotmolit în nămeți, iar oamenii au pus mâna pe lopeți și s-au apucat de deszăpezire În noaptea de 7 spre 8 ianuarie a nins puternic în județ, iar mai multe zone se confruntă în această dimineață cu diverse probleme cauzate de nămeți.  […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

8 ianuarie 2026

De

Mașină blocată în zăpadă între Oarda de Sus și Oarda de Jos: „E zăpadă mare și viscol” O mașină a rămas blocată în zăpadă în dimineața zilei de joi, 8 ianuarie 2026, între Oarda de Sus și Oarda de Jos. „Sunt condiții dificile, de iarnă adevărată în zonă. E zăpadă mare și viscol. Sunt blocat […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade

9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până...
Actualitateacum 5 ore

WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care rămân fără aplicația populară de chat

WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată cu 1.800 lei. Femeia a rămas și fără certificatul de înmatriculare

Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată...
Ştirea zileiacum 4 ore

9 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul

Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul Cursurile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 27 de minute

9 ianuarie 2026 | Dimineață foarte rece în Alba: Care a fost „polul frigului” în județ

Dimineață foarte rece în Alba: Care a fost „polul frigului” în județ Dimineața de vineri, 9 ianuarie 2026, a fost...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie”

O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național

Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile

Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar

Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
Opinii - Comentariiacum o zi

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni

8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea