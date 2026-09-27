Actualitate

Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că a transmis fiecărui ministru din viitorul său Cabinet o scrisoare în care este prezentată „misiunea sa pentru România”.

”Românii au făcut deja destule sacrificii. Principala obligaţie a Guvernului este să gestioneze cu atât mai atent banul public”, le spune el miniştrilor, scrie News.ro.

,,Priorităţile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să ştie exact ce va face acest guvern şi care sunt priorităţile fiecărui ministru. Fiţi activi. Fiţi cu ochii pe guvern”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Sub formula de adresare oficială, pe fiecare scrisoare există, scrisă de mână, şi o adresare mai personală, apelativul ”dragă”, urmat de prenumele ministrului căruia îi este destinată. 

,,Vom construi un stat modern pentru cetăţeni puternici. O Românie modernă înseamnă mai puţină birocraţie şi servicii publice de calitate. O Românie prosperă înseamnă o ţară în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să îşi acopere cheltuielile de la o lună la alta. O Românie dreaptă înseamnă un stat în care legea este aceeaşi pentru toţi şi dreptatea nu depinde de funcţie sau de relaţii. Iar o Românie sigură înseamnă să ne protejăm cetăţenii, să ne apărăm ţara şi să fim un partener de încredere în UE şi NATO”, afirmă Mureşan în scrisorile adresate membrilor Guvernului său.

El le spune că schimbarea trebuie să înceapă cu Guvernul.

,,Românii au făcut deja destule sacrificii. Principala obligaţie a Guvernului este să gestioneze cu atât mai atent banul public. Taxele şi impozitele sunt rezultatul muncii oamenilor şi nu avem voie să le risipim. Vă solicit să reducem toate cheltuielile nejustificate şi să folosim banii acolo unde este nevoie pentru oameni”, mai scrie prim-ministrul desemnat, care mulţumeşte fiecăruia că a acceptat să facă parte din Cabinetul său.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Economia se prăbușește. Nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

27 septembrie 2026

De

Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Economia se prăbușește. Nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum” Economistul Radu Georgescu a publicat duminică, 27 septembrie 2026, un mesaj pe o rețea de socializare în care atrage atenția asupra deteriorării mai multor indicatori economici ai României, de la producția industrială și consum până la industria auto […]

Citește mai mult

Actualitate

Mai mult de 500 de persoane, autovehicule și documente căutate în Spațiul Schengen, depistate de polițiști, într-o singură săptămână

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

27 septembrie 2026

De

Mai mult de 500 de persoane, autovehicule și documente căutate în Spațiul Schengen, depistate de polițiști, într-o singură săptămână În perioada 18–24 septembrie, polițiștii români, împreună cu autoritățile din celelalte state membre Schengen, au identificat 502 persoane, 28 de autovehicule și 67 de documente semnalate în Sistemul Informatic Schengen (SIS). Poliția Română transmite că, În […]

Citește mai mult

Actualitate

Directorul general de la Elis Pavaje: ,,S-a observat o uşoară corecţie de volum. Aceste semne de încetinire se resimt şi în 2026, iar noi nu suntem o excepţie de la tendinţa generală”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

27 septembrie 2026

De

Directorul general de la Elis Pavaje: ,,S-a observat o uşoară corecţie de volum. Aceste semne de încetinire se resimt şi în 2026, iar noi nu suntem o excepţie de la tendinţa generală” Cu o cifră de afaceri de 477 mil. lei, cu 9% sub cea din 2024, a încheiat compania Elis Pavaje în anul 2026. […]

Citește mai mult