Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că a transmis fiecărui ministru din viitorul său Cabinet o scrisoare în care este prezentată „misiunea sa pentru România”.

”Românii au făcut deja destule sacrificii. Principala obligaţie a Guvernului este să gestioneze cu atât mai atent banul public”, le spune el miniştrilor, scrie News.ro.

,,Priorităţile Guvernului şi ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să ştie exact ce va face acest guvern şi care sunt priorităţile fiecărui ministru. Fiţi activi. Fiţi cu ochii pe guvern”, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Sub formula de adresare oficială, pe fiecare scrisoare există, scrisă de mână, şi o adresare mai personală, apelativul ”dragă”, urmat de prenumele ministrului căruia îi este destinată.

,,Vom construi un stat modern pentru cetăţeni puternici. O Românie modernă înseamnă mai puţină birocraţie şi servicii publice de calitate. O Românie prosperă înseamnă o ţară în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să îşi acopere cheltuielile de la o lună la alta. O Românie dreaptă înseamnă un stat în care legea este aceeaşi pentru toţi şi dreptatea nu depinde de funcţie sau de relaţii. Iar o Românie sigură înseamnă să ne protejăm cetăţenii, să ne apărăm ţara şi să fim un partener de încredere în UE şi NATO”, afirmă Mureşan în scrisorile adresate membrilor Guvernului său.

El le spune că schimbarea trebuie să înceapă cu Guvernul.

,,Românii au făcut deja destule sacrificii. Principala obligaţie a Guvernului este să gestioneze cu atât mai atent banul public. Taxele şi impozitele sunt rezultatul muncii oamenilor şi nu avem voie să le risipim. Vă solicit să reducem toate cheltuielile nejustificate şi să folosim banii acolo unde este nevoie pentru oameni”, mai scrie prim-ministrul desemnat, care mulţumeşte fiecăruia că a acceptat să facă parte din Cabinetul său.

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