ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 27 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia angajează infirmier/infirmieră debutant.

Un post de INFIRMIER/INFIRMIERĂ DEBUTANT, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistență medicală – Cod COR 532103.

Condiții specifice de participare:

– studii gimnaziale/medii;

– certificat de calificare infirmier(ă) organizat de furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de furnizor autorizat de formare profesională;

– vechime în specialitate necesară: nu se solicită.

Concursul constă din probă practică și interviu.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia angajează asistent social principal.

Un post de ASISTENT SOCIAL, gradul PRINCIPAL, normă întreagă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, din cadrul Compartimentului asistență și îngrijire – Cod COR 263501.

Condiții specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență, în ramura de știință (RSI): Științe Sociale, Specializarea Asistență socială;

– aviz de exercitare a profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, treapta de competență – principal;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia angajează muncitor calificat – instalator.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT – INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 712612.

Condiții specifice de participare:

– studii gimnaziale/medii;

– diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator;

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani.

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

Clubul Sportiv Municipal Aiud angajează inspector de specialitate, grad II.

Un post de INSPECTOR DE SPECIALITATE, grad II, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse umane și Achiziții publice.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.

Condiții specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Proba scrisă va avea loc în 19 octombrie 2026, ora 10.00, iar interviul în 22 octombrie 2026, ora 10.00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Aiud.

Dosarele de concurs se pot depune în perioada 25 septembrie – 8 octombrie 2026, ora 16.00.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia angajează kinetoterapeut.

Un post de KINETOTERAPEUT, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistență medicală – Cod COR 226405.

Condiții specifice de participare:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul licență, în ramura kinetoterapie, specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială;

– certificat de membru al Colegiului Fiziokinetoterapeuților;

– autorizație de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

– asigurare de răspundere profesională (malpraxis);

– vechime în specialitatea studiilor necesară: minim 6 luni.

Concursul constă din probă scrisă și interviu.

Primăria Municipiului Aiud angajează șofer I.

Un post de ȘOFER I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Arhitect-Șef – Compartiment Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.

Condiții specifice de participare:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– permis de conducere valabil pentru categoriile B și C;

– aviz psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile B și C;

– vechime în muncă: minimum 1 an.

Proba scrisă va avea loc în 15 octombrie 2026, ora 10.00, proba practică în 20 octombrie 2026, ora 10.00, iar interviul în 23 octombrie 2026, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Dosarele de concurs se pot depune în perioada 23 septembrie – 6 octombrie 2026, ora 16.00.

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