Petiție la Alba Iulia pentru rezolvarea blocajelor de la bariera spre Șoseaua de Centură: Soluția propusă de inițiatori

O petiție a comunității locale din Alba Iulia și localitățile învecinate solicită modificarea orei de plecare a trenului Regio Alba Iulia – Zlatna, pentru reducerea blocajelor din trafic produse dimineața la trecerea la nivel cu calea ferată.

Inițiatorii petiției susțin că, în fiecare dimineață, în jurul orei 07:30, coborârea barierei pentru trenul menționat anterior provoacă blocaje importante, formându-se coloane de mașini pe Șoseaua de Centură și pe arterele din apropiere.

Soluția propusă este decalarea plecării trenului din Gara Alba Iulia de la ora 07:30 la 07:10, astfel încât acesta să traverseze zona înainte de vârful de trafic.

Textul integral publicat în cadrul petiției:

Prin prezenta petiție, comunitatea locală din Municipiul Alba Iulia și din localitățile învecinate vă solicită o decizie administrativă simplă, fără impact financiar, dar cu un rol crucial în deblocarea traficului regional din zona trecerii la nivel cu calea ferată situată între Șoseaua de Centură și intersecția cu străzile București și Mărășești.

În fiecare dimineață, în jurul orei 07:30, coborârea barierei la această trecere la nivel pentru trenul Regio Alba Iulia – Zlatna blochează complet traficul rutier într-un moment critic al zilei. Numărul persoanelor afectate direct de această barieră este de ordinul miilor. De o parte și de alta a căii ferate rămân blocați în coloane kilometrice mii de angajați care se deplasează spre zonele industriale și logistice din estul municipiului (inclusiv Șoseaua de Centură și zona Drâmbar), alături de mii de preșcolari, elevi, părinți și navetiști care vin din comunele limitrofe și chiar din municipiul Sebeș pentru a ajunge la creșe, grădinițe, școli sau la locurile de muncă din oraș.

Această situație generează întârzieri majore pentru mii de cetățeni, poluare masivă prin funcționarea motoarelor în gol, stres pentru copii și părinți, precum și blocarea totală a tranzitului pe DN 1 / Șoseaua de Centură.

Soluția propusă:

Solicităm decalarea orei de plecare a trenului Regio pe ruta Alba Iulia – Zlatna din Gara Alba Iulia de la ora 07:30 la ora 07:10.

Prin această măsură, trenul va traversa intersecția critică înainte de vârful de trafic rutier. Pentru a nu perturba programul călătorilor care se deplasează spre Zlatna, trenul poate staționa mai mult în Halta Bărăbanț (până la ora de plecare normală) sau conform unei alte soluții tehnice de grafic pe care operatorul o consideră potrivită. În acest fel, orarul călătorilor de pe restul traseului spre Zlatna poate rămâne complet nemodificat, iar intersecția din Alba Iulia este eliberată total în intervalul critic 07:15 – 07:50.

Având în vedere că această propunere nu implică costuri financiare, ci doar o reorganizare a graficului de circulație în beneficiul întregii comunități, vă solicităm să analizați această situație și să dispuneți măsurile necesare pentru implementarea soluției.

Vă mulțumim pentru deschidere și sprijin.

Cu respect,

Reprezentanții comunității locale din Alba Iulia, comunele limitrofe (Ciugud, Berghin, Sântimbru) și Mun. Sebeș.

De ce este important?

Semnarea acestei petiții este vitală pentru mare parte din comunitatea din Alba Iulia și din localitățile învecinate, din următoarele motive majore:

Sănătatea sutelor de copii: Elevii, preșcolarii și copiii de creșă care fac naveta spre unitățile de învățământ își încep ziua blocați în coloane de mașini. Aceștia inhalează noxe zilnic, iar drumul spre școală devine o sursă constantă de stres și anxietate pentru ei și pentru părinți.

Haos și întârzieri pentru mii de angajați: Blocajul paralizează traficul pe ambele sensuri și se extinde până adânc pe arterele principale sau până dincolo de pasajul autostrăzii A10, afectând direct oamenii care merg la serviciu în municipiu sau în zona logistică și industrială din estul municipiului (inclusiv Șoseaua de Centură și Drâmbar).

Poluare masivă și bani pierduți: Chiar dacă bariera stă coborâtă doar 6-7 minute, reculul în trafic face ca sute de motoare să funcționeze în gol simultan timp de 15-20 de minute. Ardem carburant pe banii noștri și distrugem aerul pe care îl respirăm, într-o totală contradicție cu ideea de mobilitate verde.

Blocarea tranzitului regional și național: Sensul giratoriu de pe Șoseaua de Centură devine o capcană. În loc să preia traficul greu și să ocolească orașul, uneori, centura se blochează complet pe ambele sensuri, afectând grav transportul regional.

Schimbarea orei de plecare a trenului cu doar 20 minute (de la 07:30 la 07:10) este o soluție simplă, cu cost zero, care va reda comunității noastre timp prețios, aer mai curat în dimineți normale și îmbunătățirea calității vieților noastre.

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