Mai mult de 500 de persoane, autovehicule și documente căutate în Spațiul Schengen, depistate de polițiști, într-o singură săptămână
Mai mult de 500 de persoane, autovehicule și documente căutate în Spațiul Schengen, depistate de polițiști, într-o singură săptămână
În perioada 18–24 septembrie, polițiștii români, împreună cu autoritățile din celelalte state membre Schengen, au identificat 502 persoane, 28 de autovehicule și 67 de documente semnalate în Sistemul Informatic Schengen (SIS).
Poliția Română transmite că, În perioada 18 – 24 septembrie 2026, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 502 persoane, 28 de autovehicule și 67 de documente ce făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen.
Astfel, au fost localizate pe teritoriul țării noastre 386 de persoane care fac obiectul unor semnalări în S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.
Polițiștii români au pus în aplicare 22 de mandate europene de arestare, au depistat 42 de persoane semnalate de către statele membre având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 173 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 8 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen.
De asemenea, de pe teritoriul României, au fost ridicate 14 documente, fiind găsite și 25 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen, pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare.
Totodată, 116 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor, în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.
Dintre acestea, 14 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 7 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 28 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 12 erau semnalate dispărute de către autoritățile române.
Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 53 de documente și 3 autovehicule, în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale.
Începând cu data de 01.01.2025, momentul aderării complete a României la spațiul Schengen, la frontiera internă, respectiv la granița cu Ungaria și Bulgaria, a fost eliminat controlul de frontieră, iar, prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii pot efectua verificări atunci când situația o impune.
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