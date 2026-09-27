Actualitate

Mai mult de 500 de persoane, autovehicule și documente căutate în Spațiul Schengen, depistate de polițiști, într-o singură săptămână

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Mai mult de 500 de persoane, autovehicule și documente căutate în Spațiul Schengen, depistate de polițiști, într-o singură săptămână

În perioada 18–24 septembrie, polițiștii români, împreună cu autoritățile din celelalte state membre Schengen, au identificat 502 persoane, 28 de autovehicule și 67 de documente semnalate în Sistemul Informatic Schengen (SIS).

Poliția Română transmite că, În perioada 18 – 24 septembrie 2026, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 502 persoane, 28 de autovehicule și 67 de documente ce făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen.

Astfel, au fost localizate pe teritoriul țării noastre 386 de persoane care fac obiectul unor semnalări în S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii români au pus în aplicare 22 de mandate europene de arestare, au depistat 42 de persoane semnalate de către statele membre având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 173 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 8 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen.

De asemenea, de pe teritoriul României, au fost ridicate 14 documente, fiind găsite și 25 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen, pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare.

Totodată, 116 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor, în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

Dintre acestea, 14 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 7 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 28 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 12 erau semnalate dispărute de către autoritățile române.

Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 53 de documente și 3 autovehicule, în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale.

Începând cu data de 01.01.2025, momentul aderării complete a României la spațiul Schengen, la frontiera internă, respectiv la granița cu Ungaria și Bulgaria, a fost eliminat controlul de frontieră, iar, prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii pot efectua verificări atunci când situația o impune.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Directorul general de la Elis Pavaje: ,,S-a observat o uşoară corecţie de volum. Aceste semne de încetinire se resimt şi în 2026, iar noi nu suntem o excepţie de la tendinţa generală”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

în

27 septembrie 2026

De

Directorul general de la Elis Pavaje: ,,S-a observat o uşoară corecţie de volum. Aceste semne de încetinire se resimt şi în 2026, iar noi nu suntem o excepţie de la tendinţa generală” Cu o cifră de afaceri de 477 mil. lei, cu 9% sub cea din 2024, a încheiat compania Elis Pavaje în anul 2026. […]

Citește mai mult

Actualitate

Video | Incendiu puternic într-un cămin studențesc din județul vecin: Aproximativ 200 de studenți s-au autoevacuat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

27 septembrie 2026

De

Incendiu puternic într-un cămin studențesc din județul vecin: Aproximativ 200 de studenți  s-au autoevacuat Un incendiu a izbucnit puternic a izbucnit într-o cameră situată la etajul 5 al unui cămin studențesc din Cluj-Napoca noaptea trecută.  Aproximativ 200 de studenți s-au autoevacuat, iar alți 13 au fost evacuați de pompieri, trei dintre aceștia având nevoie de […]

Citește mai mult

Actualitate

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului: Când vor avea loc audierile miniștrilor propuși

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

27 septembrie 2026

De

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului: Când vor avea loc audierile miniștrilor propuși Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan va avea loc miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, potrivit deciziei luate sâmbătă de Birourile permanente reunite. Ședința plenului reunit este programată la ora 13:00. Conducerea Parlamentului a mai […]

Citește mai mult