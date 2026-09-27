Păcănelele în Alba Iulia: „Coadă” a operatorilor de jocuri de noroc la autorizația care le mai poate ține deschise punctele de lucru încă un an

Consiliul Local Alba Iulia aprobă în această perioadă o multitudine autorizații locale de funcționare pentru operatorii de jocuri de noroc. După ce în 31 august a fost decisă interzicerea activității după o perioadă de tranziție de 12 luni, pe ordinea de zi a ședinței din 21 septembrie 2026 au apărut 14 proiecte de autorizare, iar pentru ședința din 29 septembrie 2026sunt pregătite alte opt.

Situația este consecința schimbării legislative intrate în vigoare în 2026. OUG nr. 7/2026 a introdus obligația ca, pentru desfășurarea jocurilor de noroc în locații fizice, operatorii să dețină și autorizație de funcționare locală, iar Consiliul Local decide dacă astfel de activități pot fi desfășurate pe raza localității. Autorizația locală este anuală și se acordă sau se respinge prin hotărâre a consiliului local, în baza criteriilor stabilite prin regulamentul propriu.

La Alba Iulia, Consiliul Local a decis în ședința din 31 august 2026 ca activitatea de jocuri de noroc să fie interzisă în municipiu după o perioadă de tranziție de 12 luni. În această perioadă, activitatea poate continua numai în spațiile în care era desfășurată legal. Cu alte cuvinte, autorizațiile pentru care operatorii se prezintă acum în fața Consiliului Local nu reprezintă o redeschidere nelimitată a pieței și nici o permisiune pentru apariția unor noi săli. Ele sunt mecanismul prin care locațiile existente pot funcționa pe durata perioadei de tranziție.

Regulile adoptate la Alba Iulia prevăd că autorizația de funcționare are o valabilitate de 12 luni, după care încetează de drept și nu poate fi prelungită sau reînnoită. Pentru locațiile autorizate, taxa locală este de 500 de lei/mp/an, iar banii intră integral la bugetul local.

Regulamentul prevede și condiții referitoare la existența licenței de organizare și a autorizației de exploatare, precum și la desfășurarea legală a activității în spațiul pentru care se solicită autorizația.

Astfel, pentru operatori, miza este una clară: obținerea autorizației locale le permite să rămână în locațiile actuale pe perioada de tranziție, după care activitatea de jocuri de noroc vizată de hotărârea locală ar urma să fie interzisă, cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Loteriei Române.

De la dezbatere publică la autorizări „pe bandă”

Decizia actuală vine după câteva luni în care Primăria și Consiliul Local au încercat să stabilească regimul jocurilor de noroc în municipiu. La dezbaterea publică organizată de administrația locală în mai 2026, reprezentanții operatorilor au cerut mai degrabă reglementarea activității decât interzicerea ei și au propus, între altele, perioade de tranziție de 6, 12 sau chiar 24 de luni.

Ulterior, în Consiliul Local s-a conturat soluția unei perioade de tranziție de un an, astfel încât locațiile existente să poată funcționa până în 2027, înainte de intrarea efectivă în aplicare a interdicției.

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