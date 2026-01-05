VIDEO ȘTIREA TA | Cartierul Recea din Alba Iulia, sub nămeți: Oamenii, disperați că nici un utilaj nu a trecut să deszăpezească străzile

Cartierul Recea din Alba Iulia, sub nămeți: Oamenii, disperați că nici un utilaj nu a trecut să deszăpezească străzile

Ninge neîncetat la Alba Iulia, iar cartierul Recea este acoperit de nămeții de zăpadă. Oamenii sunt nemulțumiți că străzile nu au fost deszăpezite.

Imagini din Recea au fost trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro de un cititor care locuiește în zonă.

Oamenii spun că au fost total uitați de autorități și că nici măcar un utilaj nu a trecut pe străzile din cartier.

Reamintim că în data de 3 ianuarie 2026, la primele ore ale dimineții, un autobuz STP a rămas înzăpezit pe o stradă din Recea.

