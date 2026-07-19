Video-Știrea ta | Carambol în Abrud: Un șofer care ar fi adormit la volan a lovit cu mașina mai multe autoturisme parcate. Celebrul tiktoker Valeruț Bacalbașa, între proprietarii de vehicule afectați de incident

Un incident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc, în dimineața zilei de duminică, 19 iulie 2026, în orașul Abrud.

Mai multe autovehicule au fost avariate în urma unui carambol provocat de un șofer care a pierdut controlul direcției și a intrat în plin într-un șir de mașini parcate regulamentar pe marginea carosabilului.

Șoferul care a produs carambolul ar fi adormit la volan.

Potrivit imaginilor de la fața locului și declarațiilor martorilor, impactul a fost unul în lanț. Autoturismul care a provocat accidentul, un Peugeot de culoare neagră înmatriculat în județul Alba, a suferit avarii severe în partea frontală stângă: bara de protecție a fost distrusă, farul spart, iar aripa și janta au fost puternic deformate. De asemenea, oglinda retrovizoare a mașinii a fost smulsă în totalitate.

În urma impactului inițial, vehiculul a ricoșat și a lovit succesiv alte cinci mașini parcate în spic în fața unui complex comercial ce adăpostește o farmacie și o florărie. Printre mașinile lovite se numără un Nissan Qashqai negru (cu stopul spart și bara spate distrusă), o Dacia Sandero roșie, un Hyundai i30 de culoare roșie (cu bara din spate crăpată), o utilitară Volkswagen gri și un Volkswagen Jetta de culoare închisă, acesta din urmă scăpând cu cele mai ușoare zgârieturi la nivelul bării din spate.

„Asta e mașina care s-a băgat în noi. A venit de acolo, le-a ațintit pe toate… Numai plastice sunt pe jos. Nu-mi explic cum s-a întâmplat, mulțumim lui Dumnezeu că daunele nu sunt și mai mari”, a spus, vizibil afectat, unul dintre păgubiți, Valeruț Bacalbașa

La locul evenimentului a intervenit de urgență un echipaj al Poliției Rutiere, care a demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Oamenii legii au efectuat măsurători și au izolat zona, carosabilul fiind acoperit de resturi de plastic și cioburi provenite de la blocurile optice ale mașinilor implicate.

Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nicio persoană neavând nevoie de îngrijiri medicalicești.

UPDATE IPJ Alba

„În dimineața zilei de 19 iulie 2026, în jurul orei 06.30, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Republicii din oraș, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Bistra, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a acroșat cinci autoturisme care se aflau parcate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro.

sursa video: Valeruț Bacalbașa / TikTok

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