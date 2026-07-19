Video | Barockada 2026 s-a încheiat la Alba Iulia în ropote de aplauze: Publicul din Catedrala Romano-Catolică, cucerit de excelența muzicii vechi
Barockada 2026 s-a încheiat la Alba Iulia în ropote de aplauze: Publicul din Catedrala Romano-Catolică, cucerit de excelența muzicii vechi
Concertul final al Festivalului Internațional Barockada 2026, desfășurat în impunătoarea Catedrală Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, a încheiat într-un mod spectaculos prima ediție a unui proiect cultural care și-a propus să readucă muzica veche în centrul vieții culturale a cetății.
Organizat de Asociația Arca Talentelor, în parteneriat cu instituții și colaboratori care au crezut în acest vis încă din prima clipă, festivalul a reunit timp de cinci zile zeci de tineri muzicieni din România și din străinătate în cadrul unor masterclass-uri susținute de profesori de prestigiu din Italia, recunoscuți pentru activitatea lor artistică și pedagogică pe marile scene europene.
Sub îndrumarea extraordinarilor profesori Cipriana Smărăndescu, Andrea Riderelli, Daniele Cernuto, Calogero Sportato, Pierluigi Tabachin și Előd Gábor, zeci de tineri interpreți au trăit experiența unor masterclass-uri de cel mai înalt nivel, iar rezultatul s-a văzut pe scenă.
Pe scena impresionantă a Catedralei Romano-Catolice au urcat tineri muzicieni care au demonstrat că talentul și munca pot depăși orice așteptare. Fiecare interpretare a fost primită cu emoție și aplauze, iar publicul, numeros și extraordinar de receptiv, a răsplătit fiecare moment artistic cu o căldură impresionantă. Un moment care a stârnit admirația tuturor a fost evoluția cursanților clasei de clavecin.
Mulți dintre ei au descoperit acest instrument fascinant chiar în cadrul festivalului și, în doar câteva zile de studiu intensiv, au reușit să ofere interpretări de o sensibilitate și o eleganță remarcabile. A fost una dintre cele mai frumoase demonstrații că dedicarea și îndrumarea potrivită pot transforma imposibilul în realitate. La fel de apreciate au fost momentele susținute de clasele de coarde, iar ansamblul !celor șase chitariști a oferit unul dintre cele mai spectaculoase și emoționante momente ale serii, demonstrând cât de frumoasă poate fi muzica atunci când este construită prin ascultare și colaborare.
Apogeul serii a fost însă apariția Orchestrei BAROCKADA, formată din profesorii festivalului și cursanți. Sub bagheta dirijorului Andrea Riderelli, orchestra a oferit o interpretare de o energie și o expresivitate impresionante. Profesionalismul, eleganța și pasiunea cu care a condus fiecare lucrare au transformat finalul concertului într-un moment cu adevărat memorabil, răsplătit de public cu aplauze îndelungi. Această primă ediție a Festivalului Internațional BAROCKADA a demonstrat că Alba Iulia poate deveni un reper important pe harta muzicii vechi din România și din Europa.
Dincolo de concerte, festivalul a însemnat prietenii, schimburi culturale, inspirație și speranța că această poveste frumoasă va continua ani la rând. Le mulțumim din suflet profesorilor, cursanților, voluntarilor, partenerilor, sponsorilor, reprezentanților mass-media și tuturor celor care au fost alături de noi și au făcut posibil acest vis. În mod cu totul special, mulțumim publicului. Prezența numeroasă, aplauzele și emoția cu care a primit fiecare moment artistic ne-au confirmat că muzica veche are un loc bine meritat în inimile albaiulienilor.
„BAROCKADA 2026 s-a încheiat, dar povestea abia începe. Ne revedem la ediția următoare!”, au transmis organizatorii.
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Video | Barockada 2026 s-a încheiat la Alba Iulia în ropote de aplauze: Publicul din Catedrala Romano-Catolică, cucerit de excelența muzicii vechi
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