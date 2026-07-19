Accident la Mogoș: Două motociclete implicate în evenimentul rutier. Două persoane, rănite

Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei duminică, 19 iulie 2026, la Mogoș.

„Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Mogoș, a avut loc un eveniment rutier.

Din primele date, ar fi implicate două motociclete.

Două persoane ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Alba la ora 14.54.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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