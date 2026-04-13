VIDEO-ȘTIREA TA | Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?"

Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?”

Doi bolizi de lux, marca Mercedes, au fost surprinși astăzi, 12 aprilie 2026, în timp ce ocupau locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, în Cetatea Alba Carolina.

Un cititor Ziarul Unirea a filmat momentul, iar în imagini se vede cum cele două autoturisme au fost lăsate în spațiile rezervate persoanelor cu handicap, fără a ține cont că acestea sunt destinate celor care au cu adevărat nevoie de ele.

Clipul a fost realizat în zona muzeului Museikon din Alba Iulia, iar cel care a făcut filmarea a reacționat ironic, spunând:

,,Guvernul și domnul Bolojan ar trebui să reducă indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități. Uitați ce bolizi își permit să își cumpere oamenii aceștia cu handicap. Unde ați mai văzut voi așa ceva”, se aude spunând în mod ironic persoana care a filmat videoclipul.

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „Bucuria de a oferi un zâmbet”, gest mărinimos de Paști în Alba Iulia: O persoană a „ascuns” jucării într-un parc

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

12 aprilie 2026

De

„Bucuria de a oferi un zâmbet”, gest mărinimos de Paști în Alba Iulia: O persoană a „ascuns” jucării într-un parc O persoană anonimă a făcut un gest mărinimos cu ocazia sărbătorilor pascale, la Alba Iulia. Mai exact, a „ascuns” cadouri pentru cei mici într-o zonă din oraș. Câteva jucării, precum o mașinuță și o păpușă, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Nepăsare fără margini la Alba Iulia: ,,Bolizi” parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

11 aprilie 2026

De

Nepăsare fără margini la Alba Iulia: Bolizi parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii” Îndemnul de a fi mai buni de sărbători pare să rămână, pentru unii oameni din Alba Iulia, doar o simplă vorbă. Chiar […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Alarmă pe un salam ieftin într-un Kaufland din Alba Iulia: ,,Deși este la reducere tot are alarma pe el”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

11 aprilie 2026

De

Alarmă pe un salam ieftin într-un Kaufland din Alba Iulia: ,,Deși este la reducere tot are alarma pe el” Un salam ieftin, aflat la reducere, într-un Kaufland din Alba Iulia, a atras atenția cumpărătorilor care au trecut pragul supermarketului sâmbătă, 11 aprilie 2026. Deși produsul beneficia de o reducere de 30%, alarma a rămas prinsă […]

Citește mai mult