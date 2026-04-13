VIDEO-ȘTIREA TA | Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?”

Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?”

Doi bolizi de lux, marca Mercedes, au fost surprinși astăzi, 12 aprilie 2026, în timp ce ocupau locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, în Cetatea Alba Carolina.

Un cititor Ziarul Unirea a filmat momentul, iar în imagini se vede cum cele două autoturisme au fost lăsate în spațiile rezervate persoanelor cu handicap, fără a ține cont că acestea sunt destinate celor care au cu adevărat nevoie de ele.

Clipul a fost realizat în zona muzeului Museikon din Alba Iulia, iar cel care a făcut filmarea a reacționat ironic, spunând:

,,Guvernul și domnul Bolojan ar trebui să reducă indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități. Uitați ce bolizi își permit să își cumpere oamenii aceștia cu handicap. Unde ați mai văzut voi așa ceva”, se aude spunând în mod ironic persoana care a filmat videoclipul.

