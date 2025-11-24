VIDEO ȘTIREA TA | Bărbat mușcat de câinii unui protestatar în fața Prefecturii din Alba: ,,Am vrut doar să îl întreb de ce protestează”
Bărbat mușcat de câinii unui protestatar în fața Prefecturii din Alba: ,,Am vrut doar să îl întreb de ce protestează”
Un incident neobișnuit a avut loc astăzi, 24 noiembrie, în fața Instituției Prefectului din Alba, în jurul orei 11:30, când un bărbat a fost atacat de câinii unui protestatar.
Victima povestește că se apropiase de acesta pentru a-l întreba motivul prezenței sale în fața instituției, moment în care doi dintre câinii aflați lângă protestatar au sărit brusc asupra lui și l-au mușcat de mână. ,,Eu am vrut doar să îl întreb de ce protestează. Câinii au sărit direct pe mine”, a povestit persoana rănită pentru Ziarul Unirea.
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Liliac rănit, în zona centru din Alba Iulia, ajutat de trecători: ,,El săracul e lovit”
Jandarmii au ajutat persoana rănită
Rănile provocate au sângerat imediat, iar bărbatul a fost nevoit să meargă la spital pentru a primi îngrijiri medicale de urgență. Până la venirea ambulanței, o pereche de jandarmi care a observat momentul a ajutat persoana rănită: ,,Unul dintre ei m-a dezinfectat, mi-a dat hârtie pentru a tampona rana până a venit salvarea. Au fost foarte de ajutor. Unul dintre ei a ținut sub observație tipul cu câinii după ce a vorbit cu un superior la telefon”, a mai povestit bărbatul rănit.
Individul a spus că animalele sunt vaccinate, însă victima urmează să primească vaccin antitetanos.
După primirea îngrijirilor medicale, acesta a anunțat că intenționează să depună o plângere penală împotriva proprietarului câinilor. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs atacul și să decidă eventualele sancțiuni.
Mușcătura de câine poate provoca nu doar răni vizibile, precum cea din acest caz, ci și complicații serioase, inclusiv infecții sau necesitatea vaccinării antirabice. Evenimentul putea să fie soldat cu rănirea unui copil, în cazul în care circumstanțele erau diferite.
Știre în curs de actualizare…
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
UPDATE VIDEO ȘTIREA TA | ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A10, sensul Teiuș – Turda: Două peroane, transportate la spital. Patru autoturisme, implicate
ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A10, sensul Teiuș – Turda: O persoană este încarcerată. Cinci autoturisme, implicate Patru autoturisme au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe A10, sâmbătă, 22 noiembrie, în jurul orei 09:30. Din primele informații, patru autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier. În acest moment, salvatorii se îndreaptă înspre locul unde […]
VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie! Copil pe trotinetă, evitat la limită de un șofer din Drașov, Alba
La un pas de tragedie! Copil pe trotinetă, evitat la limită de un șofer din Drașov, Alba Un șofer din Drașov, județul Alba, a publicat pe rețelele de socializare imagini surprinse cu camera de bord, în care un minor aflat pe o trotinetă electrică i-a apărut brusc în fața mașinii, venind cu viteză mare pe […]
FOTO ȘTIREA TA | Bordură montată greșit, chin pentru locuitorii unui bloc din Alba Iulia: S-a blocat accesul la parcarea subterană: ,,Ce este de făcut în situația asta”
Bordură montată greșit, chin pentru locuitorii unui bloc din Alba Iulia: S-a blocat accesul la parcarea subterană: ,,Ce este de făcut în situația asta” Lucrările la trotuarul de pe strada Emil Racoviță, din Alba Iulia, le dau bătăi de cap unor locuitori dintr-un bloc, din simplul motiv că accesul la parcarea subterană a devenit imposibil […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Declarația Unică 212: ANAF a pus în dezbatere proiectul pentru noua procedură simplificată. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă
Declarația Unică 212: ANAF a pus în dezbatere proiectul pentru noua procedură simplificată. Ce se modifică, cum se completează și...
Horațiu Potra, scos din arest și dus la Parchetul General. Ce urmează în ancheta procurorilor
Horațiu Potra, scos din arest și dus la Parchetul General. Ce urmează în ancheta procurorilor Horațiu Potra, acuzat că ar...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa
Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a...
FOTO | Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte
Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe...
Curier Județean
Comunicat | Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
Tribunalul Alba: Acordarea avizului nefavorabil proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ...
ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 8.000 de lei și 15 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 17-21 noiembrie 2025:...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin...