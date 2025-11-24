VIDEO ȘTIREA TA | Bărbat mușcat de câinii unui protestatar în fața Prefecturii din Alba: ,,Am vrut doar să îl întreb de ce protestează”

Bărbat mușcat de câinii unui protestatar în fața Prefecturii din Alba: ,,Am vrut doar să îl întreb de ce protestează”

Un incident neobișnuit a avut loc astăzi, 24 noiembrie, în fața Instituției Prefectului din Alba, în jurul orei 11:30, când un bărbat a fost atacat de câinii unui protestatar.

Victima povestește că se apropiase de acesta pentru a-l întreba motivul prezenței sale în fața instituției, moment în care doi dintre câinii aflați lângă protestatar au sărit brusc asupra lui și l-au mușcat de mână. ,,Eu am vrut doar să îl întreb de ce protestează. Câinii au sărit direct pe mine”, a povestit persoana rănită pentru Ziarul Unirea.

Jandarmii au ajutat persoana rănită

Rănile provocate au sângerat imediat, iar bărbatul a fost nevoit să meargă la spital pentru a primi îngrijiri medicale de urgență. Până la venirea ambulanței, o pereche de jandarmi care a observat momentul a ajutat persoana rănită: ,,Unul dintre ei m-a dezinfectat, mi-a dat hârtie pentru a tampona rana până a venit salvarea. Au fost foarte de ajutor. Unul dintre ei a ținut sub observație tipul cu câinii după ce a vorbit cu un superior la telefon”, a mai povestit bărbatul rănit.

Individul a spus că animalele sunt vaccinate, însă victima urmează să primească vaccin antitetanos.

După primirea îngrijirilor medicale, acesta a anunțat că intenționează să depună o plângere penală împotriva proprietarului câinilor. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs atacul și să decidă eventualele sancțiuni.

Mușcătura de câine poate provoca nu doar răni vizibile, precum cea din acest caz, ci și complicații serioase, inclusiv infecții sau necesitatea vaccinării antirabice. Evenimentul putea să fie soldat cu rănirea unui copil, în cazul în care circumstanțele erau diferite.

Știre în curs de actualizare…

