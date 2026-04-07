VIDEO ȘTIREA TA | ACCIDENTUL de la Crăciunelu de Jos, surprins de camere: Impact VIOLENT între două autoturisme. Una dintre ele a fost proiectată într-o mașină parcată
ACCIDENTUL de la Crăciunelu de Jos, surprins de camere: Impact VIOLENT între două autoturisme. Una dintre ele a fost proiectată într-o mașină parcată
Un accident rutier s-a produs astăzi, 7 aprilie 2026, în localitatea Crăciunelu de Jos, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.
Coliziunea a implicat două autoturisme și a avut loc pe strada 6 Martie. Din imagini, reiese că un șofer care încerca să pătrundă de pe o stradă secundară pe drumul principal a fost lovit de un autoturism care circula regulamentar pe această arteră.
În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată într-un alt autoturism parcat. Cel mai probabil, vizibilitatea șoferului care încerca să intre pe drumul principal a fost afectată de autoturismele staționate în apropiere, a explicat un mator.
,,Intersecția asta este mereu problematică”
Un martor aflat în zona accidentului a explicat că, în acel loc, se produc frecvent evenimente rutiere nefericite, iar administrația locală nu se grăbește să ia măsuri concrete.
„Intersecția asta este mereu problematică… Primăria nu vrea să ia măsuri. Mașini parcate în intersecție mereu, iar vinovații mereu scapă fără nicio măsură! Sunt 3-4 accidente lunar acolo”, a explicat acesta.
