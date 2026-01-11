VIDEO-ȘTIREA TA | 4 localnici vrednici s-au mobilizat și au deszăpezit drumurile din Oarda de Sus: „Au ales să acționeze. Cu mâinile, cu sufletul și cu responsabilitatea față de oameni. Împreună, noaptea, pentru comunitate”
4 localnici vrednici s-au mobilizat și au deszăpezit drumurile din Oarda de Sus: „Au ales să acționeze. Cu mâinile, cu sufletul și cu responsabilitatea față de oameni. Împreună, noaptea, pentru comunitate”
4 localnici vrednici, Alin Stângaciu, Ionuț Șipoș, Radu Moldovan și Iulian Jica, au deszăpezit drumurile din Oarda de Sus în cel mai critic moment al recentului episod de iarnă severă.
Ei au acționat, fără să stea prea mult pe gânduri, noaptea, cel care a sunat mobilizarea fiind Alin Stângaciu, de profesie mecanic auto, ne-a transmis o cititoare ziarulunirea.ro.
„Au ales să acționeze. Cu mâinile, cu sufletul și cu responsabilitatea față de oameni.
În intervalul 01:00–03:00, atunci când majoritatea dormea, s-au purtat telefoane, s-au căutat soluții și s-a muncit în frig. Primăria Alba Iulia a răspuns apelurilor și, chiar în toiul nopții, a adus sare. Din cauza condițiilor dificile din teren, utilajele mari nu au putut urca, iar sarea a fost împrăștiată manual, cu roabe și autospeciale mai mici, prin efort comun.
Cetățenii implicați au reușit să identifice utilaje pentru deszăpezire, necesare intervenției de urgență, iar aceste utilaje sunt plătite de către primărie. Prin această colaborare, o mână de oameni a reușit ceea ce contează cel mai mult: dimineața, sute de persoane au putut pleca la muncă în siguranță, iar mulți copii au ajuns la școală fără teamă.
Mulțumim domnului Gabriel Pleșa și domnului Nemeș pentru că au răspuns la telefon în miez de noapte și pentru sprijinul oferit, atât cât a fost posibil.
Aceasta nu este doar o poveste despre zăpadă. Este o dovadă că atunci când oamenii și autoritățile lucrează împreună, o comunitate devine mai puternică, mai sigură și mai unită.
Respect și mulțumiri tuturor celor care au ales să fie acolo, noaptea, pentru ceilalți”, a precizat cititoarea ziarulunirea.ro.
