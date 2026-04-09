VIDEO | Stabilit în Germania de aproape 20 de ani, un bărbat s-a întors în satul natal să fie păștean la Vinerea: ,,E o mândrie să împlinești frumoasa vârstă de 60 de ani și să duci mai departe acest obicei”

Stabilit în Germania de aproape 20 de ani, un bărbat s-a întors în satul natal să fie păștean la Vinerea: ,,E o mândrie să împlinești frumoasa vârstă de 60 de ani și să duci mai departe acest obicei”

După aproape 20 de ani de când s-a stabilit în străinătate, Nicolae Simedru s-a întors în aprilie 2026 în satul natal, la Vinerea, pentru a participa la un obicei vechi de aproape 8 decenii. Anul acesta are o semnificație aparte, mai ales că împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani, devenind astfel unul dintre „pășteni”.

Plecat în Germania în 2008, vinereanul a muncit inițial într-un abator, iar ulterior și-a schimbat domeniul de activitate, orientându-se către bucătărie. A început ca ajutor de bucătar, reușind în timp să devină bucătar, iar în prezent lucrează la o școală din Mühldorf.

Deși a trăit ani buni departe de casă, legătura cu Vinerea a rămas puternică. „Obiceiurile se păstrează cu sfințenie aici. Eu mă întorc în fiecare vacanță școlară acasă”, a mărturisit acesta pentru ziarulunirea.ro.

Nicolae Simedru apreciază și mai mult locurile natale după anii petrecuți în străinătate, iar participarea la obiceiul ,,Păștenilor” este pentru el nu doar o datorie, ci și o mândrie. „Trebuie să păstrăm tradiția. Este o onoare să ajungi la 60 de ani și să duci mai departe acest obicei”, spune bărbatul.

Tradiția Păștenilor a început în anul 1948, în satul Vinerea, județul Alba. Povestea acestei tradiții spune că aceasta a luat naștere după ce sătenii au început să se certe pentru rolul de gazdă a sărbătorilor pascale. În urma certurilor, sătenii au stabilit o gazdă, primul Păștean, care la rândul lui își va lua ajutoare pentru a aduce bucuria sărbătorilor în întregul sat.

La împlinirea vârstei de 60 de ani, fiecare sătean din Vinerea primește rolul de Păștean, pentru a duce mai departe tradiția. Anul acesta, zeci de oameni s-au adunat, cu mic, cu mare, la biserica din sat, pentru a împărți colaci și vin tuturor. Alaiul a pornit dis de dimineață de la biserică, îndeptându-se spre casa gazdei, unde s-a oficializat și o slujbă.

După terminarea slujbei, alaiul s-a reîntors la biserică, având desagii plini cu pâine și vin, din care se vor face Paștile ce vor fi împărțite sătenilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI