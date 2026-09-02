Vacanța de toamnă 2026 pentru elevi: Când începe și câte zile durează

Elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie 2026, iar prima vacanță din noul an școlar este programată la mai puțin de două luni distanță. Până la vacanța de la sfârșitul lunii octombrie, elevii vor avea parte și de o zi liberă de la activitățile didactice, prevăzută în structura oficială a anului școlar 2026-2027.

Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, după încheierea primului modul, și durează până duminică, 1 noiembrie 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie, când debutează al doilea interval de studiu. Astfel, luând în calcul cele două weekenduri, pauza cuprinde nouă zile consecutive, potrivit Digi24.

Perioada este aceeași la nivel național și nu se stabilește separat de inspectoratele școlare. Elementul flexibil al calendarului rămâne vacanța din februarie și martie, ale cărei date diferă de la un județ la altul.

Înainte de vacanța de toamnă, elevii vor avea o zi liberă luni, 5 octombrie, când este marcată Ziua internațională a educației. Ordinul care reglementează structura anului școlar prevede că la această dată nu se organizează cursuri.

Prima pauză intervine, așadar, după șapte săptămâni de la începerea activității didactice. Primul modul se desfășoară în perioada 7 septembrie-23 octombrie 2026 și este urmat de vacanța programată la finalul lunii.

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