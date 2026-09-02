2-3 septembrie 2026 | Alertă meteo de vijelii în România: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină
Alertă meteo de vijelii în România: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină
În intervalul miercuri, 2 septembrie 2026, ora 13.00 – joi, 3 septembrie 2026, ora 21.00, va fi în vigoare în România o informare meteo de vreme severă.
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 2 septembrie, ora 13 – 3 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, miercuri (2 septembrie) local în Moldova și nordul Munteniei, iar joi (3 august) pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40…50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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