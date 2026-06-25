VIDEO | SCANDAL la Sântimbru: Tânăr din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un bărbat din localitate în fața unui magazin alimentar

SCANDAL la Sântimbru: Tânăr din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un bărbat din localitate în fața unui magazin alimentar

Un tânăr din Galda de Jos a fost reținut de polițiști după ce a bătut un bărbat din localitate în fața unui magazin alimentar.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 iunie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 23 iunie 2026, în jurul orei 21.00, în timp ce se afla pe raza localității Sântimbru, în fața unui magazin alimentar, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu și al consumului de alcool, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Sântimbru, provocându-i leziuni corporale pentru a căror îngrijire a fost necesar transportul la spital.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE