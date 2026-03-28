VIDEO | SCANDAL într-o familie din Sâncel: Soț gelos, REȚINUT de polițiștii din Jidvei după ce și-a bătut soția

SCANDAL într-o familie din Sâncel: Soț gelos, REȚINUT de polițiștii din Jidvei după ce și-a bătut soția
Un bărbat de 31 de ani, din Sâncel, a fost reținut de polițiștii din Jidvei, după ce și-a bătut soția din cauză că era gelos. S-a ales și cu ordin de protecție.
Potrivit IPJ Alba, la data de 27 martie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Sâncel, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 27 martie 2026, bărbatul, pe fondul geloziei și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 24 de ani, în timp ce se aflau în incinta imobilului de domiciliu.
De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.
