Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor: Lista lui Hagi

În iunie 2026, naționala României va disputa două partide de pregătire, primele meciuri ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative. 

Iată programul partidelor: *marți, 2 iunie 2026, de la ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA; *sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri, 22 mai, lista jucătorilor convocați pentru cele două meciuri de pregătire. din lot fac parte și doi jucători originari din Alba, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu.

Iată lotul convocat:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Lotul va fi întregit cu jucători implicați în meciurile de baraj la echipele de club.

FOTO | 15 ani de existență pentru Volei Alba Blaj: Aniversare de preț pentru cea mai galonată echipă de volei din România

15 ani de existență pentru Volei Alba Blaj: Aniversare de preț pentru cea mai galonată echipă de volei din România Volei Alba Blaj împlinește, vineri, 22 mai 2026, 15 ani de existență. Pe 22 mai 2011, în urma unui parteneriat între Primăria Municipiului Baj şi Consiliul Judeţean Alba, a luat ființă Volei Alba Blaj, cel […]

Radu Petrescu, controversatul arbitru FIFA, la CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, în nocturnă, în SuperLiga Alba!

Radu Petrescu, controversatul arbitru FIFA, la CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, în nocturnă, în SuperLiga Alba, astăzi, la ora 20.00! Lovitură de imagine pentru AJF Alba Arbitrul Radu Petrescu (București), purtător al ecusonului FIFA, va oficia astăzi, vineri, 22 mai, la ora 20.00, în nocturnă, la partida CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, prologul etapei 22 […]

Aiudeanul Bogdan Andone și Dani Coman (FC Argeș), vizită la Academia de Fotbal Bogdan Andone | Micuții aiudeni, alături de „vulturii violeți", în „Gruia"!

Aiudeanul Bogdan Andone și Dani Coman (FC Argeș), vizită la Academia de Fotbal Bogdan Andone | Micuții aiudeni, alături de „vulturii violeți", în „Gruia"! Antrenorul aiudean Bogdan Andone, însoțit de Dani Coman, președintele formației FC Argeș, au făcut o vizită surpriză la Academia de Fotbal „Bogdan Andone" din muncipiul aiudean, orașul natal al echipei-revelație din […]

