VIDEO | SCANDAL în Aiud: Tânăr de 24 de ani, REȚINUT după ce a bătut un bărbat. Este cercetat de polițiști

SCANDAL în Aiud: Tânăr de 24 de ani, REȚINUT după ce a bătut un bărbat. Este cercetat de polițiști
Un tânăr din Aiud, de 24 de an, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a bătut un bărbat, de 38 de ani. Este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, în timp ce se afla în incinta unui local de pe raza municipiului Aiud, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din Aiud, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
