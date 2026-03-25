VIDEO | Sara și Tina, două cățelușe polițiste, vedete de Ziua Poliției 2026, la Alba Iulia. Patrupedele sunt specializate în patrulare și intervenție

Sara și Tina, două cățelușe polițiste, sunt din nou vedetele de Ziua Poliției 2026, la Alba Iulia. Patrupedele au aproximativ 8 ani și sunt specializate în patrulare și intervenție.

Cei prezenți miercuri dimineața în Cetatea Alba Carolina cu ocazia Zilei Poliției Române au putut câinii noștri de serviciu, Tina și Sara. Este vorba de doi căței specializați în patrulare și intervenție.

Cele două patrupede sunt deja cunoscute, ele participând și în alți ani la manifestările organizate de Ziua Poliției Române la Alba Iulia.

,,Sunt foarte îndrăgite de către cetățeni, în special de către copii. Sunt niște căței foarte buni, bine antrenați, care pe plan profesional ne-au adus multe satisfacții”, a declarat pentru ziarulunirea.ro agent-șef adjunct Tiberiu Crăciun din cadrul Biroului de cercetare la fața locului și poliție canină a IPJ Alba.

Acești câini lucrează până la pierderea aptitudinilor, fiind testați periodic. Atâta timp cât sunt considerați apți, rămân în serviciu, neexistând un barem de vârstă la care animalele sunt pensionate.

VIDEO | Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026: Cine a triumfat

Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026 Cu prilejul activităților dedicate Zilei Jandarmeriei Române, marți, 24 martie 2026, în Poligonul MApN Micești din municipiul Alba Iulia, a avut loc prima ediție a competiției „Cel mai puternic jandarm”. La această provocare au participat 15 jandarmi din cadrul […]

FOTO | Tensiuni în Teiuș: Viceprimarul Aurel Breaz a fost SANCȚIONAT contravențional după ce a efectuat lucrări fără autorizație pe domeniul public. Cum explică situația

Tensiuni în Teiuș: Viceprimarul Aurel Breaz a fost SANCȚIONAT contravențional după ce a efectuat lucrări fără autorizație pe domeniul public. Cum explică situația Viceprimarul orașului Teiuș, Aurel Breaz, a fost sancționat contravențional cu avertisment de Poliția Locală după ce ar fi efectuat lucrări pe domeniul public fără autorizație. ,,A efectuat lucrări pe domeniul public fără […]

SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie

SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie Marți, 24 martie 2026, s-a desfășurat proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026. Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8.30, iar proba a […]

