VIDEO | Sara și Tina, două cățelușe polițiste, vedete de Ziua Poliției 2026, la Alba Iulia. Patrupedele sunt specializate în patrulare și intervenție

Sara și Tina, două cățelușe polițiste, vedete de Ziua Poliției 2026, la Alba Iulia. Patrupedele sunt specializate în patrulare și intervenție

Sara și Tina, două cățelușe polițiste, sunt din nou vedetele de Ziua Poliției 2026, la Alba Iulia. Patrupedele au aproximativ 8 ani și sunt specializate în patrulare și intervenție.

Cei prezenți miercuri dimineața în Cetatea Alba Carolina cu ocazia Zilei Poliției Române au putut câinii noștri de serviciu, Tina și Sara. Este vorba de doi căței specializați în patrulare și intervenție.

Cele două patrupede sunt deja cunoscute, ele participând și în alți ani la manifestările organizate de Ziua Poliției Române la Alba Iulia.

,,Sunt foarte îndrăgite de către cetățeni, în special de către copii. Sunt niște căței foarte buni, bine antrenați, care pe plan profesional ne-au adus multe satisfacții”, a declarat pentru ziarulunirea.ro agent-șef adjunct Tiberiu Crăciun din cadrul Biroului de cercetare la fața locului și poliție canină a IPJ Alba.

Acești câini lucrează până la pierderea aptitudinilor, fiind testați periodic. Atâta timp cât sunt considerați apți, rămân în serviciu, neexistând un barem de vârstă la care animalele sunt pensionate.

