VIDEO | Reținută pentru furt calificat: O femeie de 38 de ani din Alba ar fi sustras 7.000 de lei de la o vârstnică de 82 de ani

Reținută pentru furt calificat: O femeie de 38 de ani din Alba ar fi sustras 7.000 de lei din locuința unei vârstnice de 82 de ani

O femeie de 38 de ani din comuna Cetatea de Baltă a ajuns pe mâna polițiștilor după ce ar fi furat o sumă importantă de bani din casa unei bătrâne de 82 de ani, unde lucra la curățenie. Polițiștii au reținut-o pentru 24 de ore, iar o parte din banii sustrași au fost recuperați și restituiți victimei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 septembrie 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie de 38 de ani, din comuna Cetatea de Baltă, care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 24-29 august 2025, în timp ce desfășura activități de curățenie la locuința unei persoane de 82 de ani, din comună, ar fi sustras din interiorul locuinței, suma de 7.000 de lei.

Asupra femeii, a fost identificată suma de 2.700 de lei, care a fost predată persoanei vătămate.

În cursul zilei de azi, 2 septembrie 2025, femeia va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI