VIDEO | Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului
Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului
După-masa zilei de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia a inclus în program și un spectacol reconstituire a unui eveniment istoric, ce a debutat în Piața Cetății Alba Carolina, a continuat cu o ,,retragere cu torțe” spectaculoasă pe strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina.
Evenimentul a fost organizat pentru a onora și comemora amintirea înaintașilor noștri, eroii neamului, ce au contribuit decisiv la ceea ce astăzi numim România, țara noastră, iar totodată aceasta a avut scopul de a le stârni curiozitatea celor mici cu privire la trecut patriei noastre.
,,Este un moment pe care îl organizăm de 7 ani, noi reconstituim Primul Război Mondial și, iată, de anul acesta și al Doilea Război Mondial. Reconstituim Adunarea generală de la Alba Iulia și diferite aspecte care țin de viață, de partea militară, de tot ceea ce înseamnă anul 1918.
Încercăm să transmitem oamenilor nu numai o imagine de ținută, de aspect sau de echipamente, ci și o scânteie, o frântură din ceea ce a însemnat entuziasmul zilei de 1 Decembrie 1918”, a declarat Tudor Roșu pentru ziarulunirea.ro.
Evenimentul istoric vizează Garda Națională de la Alba Iulia, grupul de soldați care a activat în preajma Unirii de la 1 Decembrie 1918, având rolul esențial de a păzi orașul ce găzduia lucrările Marii Adunări Naționale.
Ordinea exemplară în ziua de 1 Decembrie a fost menţinută, în principal, de cei 3.000 de gardişti din judeţul Alba, concentraţi la Alba Iulia. Paza ”Porţii Carol” (Poarta a III-a) a Cetăţii a revenit celor 250 de gardişti şi 2 ofiţeri de la Abrud, ajunşi la Alba Iulia în data de 30 noiembrie. Gardiştilor din Alba li s-au alăturat şi detaşamente ale unităţilor militare din judeţele vecine: un batalion din Legiune Cluj, unul din Legiunea de la Sibiu şi o jumătate de batalion al Legiunii de Hunedoara, plus alte unităţi mai mici. În total, legiunea locală a avut 12 companii de asistenţă.
Potrivit documentelor vremii, în ceea ce priveşte armamentul, au existat numeroase puşti, peste 30 de mitraliere, patru tunuri şi mai multe camioane blindate. Pe lângă rolul principal de a apăra oraşul şi adunarea de eventuale atacuri din afară, acestor trupe le-a revenit şi misiunea de a asigura ordinea internă a adunării şi fluenţa participanţilor.
S-au făcut apeluri repetate către populaţie şi în special către participanţii la eveniment pentru a se respecta normele de disciplină, cu referire la deplasarea grupată, la însoţirea delegaţiilor până la câmpul de instrucţie (Platoul Romanilor), destinat pentru aşezarea celor peste 100.000 de participanţi. Organizarea deplasărilor grupurilor a căzut în sarcina ”ofiţerilor aranjatori”.
