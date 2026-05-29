VIDEO | Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii

Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii

Cu ocazia minivacanței de Rusalii și Ziua Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Jandarmeria Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba, au emis un set de recomandări pentru cetățeni, astfel încât să își petreacă zilele în siguranță

Recomandări IPJ Alba de Rusalii și Ziua Copilului 2026

Anul acesta, minivacanța de Rusalii se suprapune cu Ziua Internațională a Copilului. Fie că plănuiți o ieșire la iarbă verde cu familia, o plimbare prin Cetatea Alba Carolina sau o escapadă în Munții Apuseni, entuziasmul că veți petrece timp cu cei dragi este la cote maxime. Ne dorim ca bucuria acestor zile să nu fie umbrită de niciun incident.

Pentru a asigura un climat de ordine, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Alba a mobilizat efective suplimentare pentru acest sfârșit de săptămână prelungit.

În perioada 30 mai – 1 iunie 2026, aproximativ 150 de polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale și criminalistică vor fi la datorie, în fiecare zi, și vor acționa în teren, având ca principală prioritate prevenirea incidentelor.

Alături de forțele Jandarmeriei și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, polițiștii vor răspunde prompt la sesizările primite, demonstrând că liniștea comunității este rezultatul unei colaborări strânse între toți cei care poartă uniformă.

Știm cu toții că drumul spre destinația de vacanță poate fi o provocare atunci când toată lumea pleacă la drum. Polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.

Siguranța începe cu prudența fiecăruia dintre noi.

Înainte de a pleca de acasă, asigurați-vă că toate ferestrele și ușile sunt bine încuiate.

Nu lăsați telefoane, genți sau alte obiecte de valoare la vedere pe bancheta mașinii, chiar dacă lipsiți doar câteva minute.

Dacă observați ceva suspect sau dacă vă aflați într-o situație dificilă, nu ezitați să vă adresați celei mai apropiate patrule sau să sunați la numărul unic de urgență 112.

Nu vă urcați la volan dacă ați consumat alcool sau substanțe interzise. Nu puneți în pericol viața celor dragi!

Recomandări Jandarmeria Alba de Rusalii și Ziua Copilului 2026

Pe durata minivacanței prilejuite de sărbătoarea Rusaliilor Ortodoxe și de Ziua Internațională a Copilului, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, în contextul manifestărilor religioase, cultural-artistice și recreative organizate în această perioadă.

În zilele următoare, dispozitivele de ordine publică vor fi adaptate astfel încât să acopere zonele în care sunt anunțate evenimente cu public numeros, în special în apropierea lăcașurilor de cult, în parcuri, zone de agrement și spații destinate activităților dedicate copiilor. Peste 200 de jandarmi vor fi mobilizați pentru prevenirea incidentelor și sprijinirea cetățenilor, acționând atât independent, cât și alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru a evita situațiile neplăcute, recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine, să manifeste răbdare și să evite orice comportament care ar putea genera conflicte. Totodată, vă recomandăm să acordați o atenție sporită bunurilor personale și să supravegheați copiii în permanență, mai ales în zonele aglomerate.

De asemenea, jandarmii montani sunt pregătiți să intervină în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Având în vedere semnalările privind prezența animalelor sălbatice în anumite zone turistice, vă recomandăm să păstrați distanța față de acestea și să nu încercați să le fotografiați sau să le hrăniți.

Este important să vă deplasați în zona montană numai echipați corespunzător, să evitați deplasările solitare și să respectați traseele turistice marcate, precum și eventualele restricții.

În situația în care sunteți martorii unor fapte antisociale, solicitați sprijinul jandarmilor aflați în teren sau apelați numărul unic de urgență 112.

Recomandări ISU Alba de Rusalii și Ziua Copilului 2026

În această minivacanță de 1 iunie și în timpul sărbătorii de Rusalii, pompierii militari din cadrul ISU Alba vor fi la datorie și pregătiți să intervină în orice situație de urgență. Ei vor fi mobilizați pentru a face față tuturor provocărilor, indiferent dacă este vorba de stingerea incendiilor, accidente rutiere, asistență medicală calificată sau salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții.

Având în vedere numeroasele activități dedicate copiilor cu prilejul zilei de 1 iunie, recomandăm părinților să supravegheze permanent copiii, pentru ca aceștia să nu fie expuși unor riscuri și să fie mereu în siguranță. De asemenea, recomandăm cetățenilor care aleg să petreacă această minivacanță în aer liber să respecte măsurile preventive cu privire la incendii și totodată, să nu facă focul în apropierea pădurilor.

Celor care aleg să petreacă timpul în unitățile de cazare, le recomandăm să studieze la momentul sosirii în locație planul de evacuare în caz de incendiu, iar dacă vor constata nereguli la instalația electrică sa anunțe de îndată personalul unității de cazare, în vederea remedierii.

Recomandăm tuturor cetățenilor să fie precauți și să respecte măsurile de siguranță în timpul acestei minivacanțe. Este important să fim conștienți de potențialele riscuri și să acționăm responsabil în fața acestora.

De asemenea, în această perioadă vă recomandăm să urmăriți avertizările

meteorologice, iar în cazul unor fenomene meteo periculoase, întrerupeți orice activitate

în aer liber și respectați recomandările autorităților.

Mai multe informații despre modul de comportare în diferite situații de urgență găsiți pe platforma www.fiipregatit.ro și Aplicația DSU.

Menționăm faptul că, misiunile noastre sunt îndreptate spre asigurarea respectării măsurilor de apărare și stingere a incendiilor, în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor. Dacă aveți nevoie de asistență medicală sau sunteți martorul unei situații de urgență, vă rugăm să sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Echipajele noastre vor fi prompt mobilizate pentru a vă ajuta în cel mai scurt timp.

