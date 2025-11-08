VIDEO | Rachiș, satul cu patru locuitori, care a fost readus la viață de un aiudean. Primar: „Momentan cred că rămâne doar o perspectivă turistică. Nu cred că va fi, prea curând, un sat de vacanță unde să se creeze servicii pentru așa ceva”

Rachiș, satul cu patru locuitori, care a fost readus la viață de un aiudean. Primar: „Momentan cred că rămâne doar o perspectivă turistică. Nu cred că va fi, prea curând, un sat de vacanță unde să se creeze servicii pentru așa ceva”

Satul Rachiș din comuna Mirăslău, readus la viață de aiudeanul Iulian Docea, are mai mulți locuitori, iar în weekenduri, numărul turiștilor ajunge la ordinul zecilor. Actualul primar, Aurel Mărginean, a povestit reporterilor ziarului „Unirea” despre perspectivele satului și ce urmează să se facă aici pentru a atrage câți mai mulți locuitori.

Așa cum am mai precizat și în alte articole, dupa ce a trăit 15 ani peste hotare, un aiudean s-a reîntors acasă și s-a hotărât să readucă la viață locul în care a copilărit. Este vorba despre satul Rachiș din comuna Mirăslău, un sat aproape pustiu din Alba, cu case abandonate, unde acum mai locuiesc patru persoane.

„Rachiș este satul care, cândva, era părăsit. Din păcate, să zic așa, la un moment dat a fost pe cale de dispariție, până când a apărut un investitor, Docea Iulian, care a încercat și a reușit să renoveze aproximativ 22 de case în arhitectura veche. Deci, exact așa cum au fost în zilele de odinioară. Și, cu infrastructura pe care noi am reușit să o facem, se speră să se realizeze un sat în care să se practice turismul. Turismul pentru odihnă, pentru aer curat”, a povestit primarul Aurel Mărginean.

Iulian Docea, un om hotărât și muncitor, cum îl vede edilul din Mirăslău, a reușit să inspire și alți oameni să repare și să renoveze casele existente în sat, mai ales că acum, administrația locală este aproape de a realiza cadastrul general. În scurt timp va fi gata și se vor cunoaște toți proprietarii care dețin terenuri și case. „Ei, pe considerentul acesta, vor să-și facă case de vacanță, să vină cu drag la casele părintești”, a mai precizat edilul.

În prezent, cu acte de identitate pe comuna Mirăslău, în satul Rachiș sunt patru persoane, însă în perioada de vară, vin foarte mulți oameni care mai lucrează prin curți, prin grădini. Sunt foarte multe case renovate, iar inițiativa lui Iulian Docea i-a determinat și pe alții să meargă și să pună umărul la renovarea caselor părintești. Pe scurt, putem spune că un sat cândva părăsit se transformă acum într-un sat de vacanță.

„După cum se poate vedea, majoritatea caselor sunt deja renovate și locuibile. Până la urmă, acum zece ani, să zicem așa, erau niște ruine. Acum, după cum se poate vedea, majoritatea sunt locuibile și satul prinde viață, mai ales în weekenduri, când numărul ajunge la 40-50 de persoane. Se mai mută de la unul la altul, mai discută, mai pun la cale ce să mai facă. Da, se întâlnesc cu drag și stabilesc împreună ce pot să facă pentru ei și ce pot să facă pentru ambientul satului”, a povestit primarul Aurel Mărginean.

În ceea ce privește perspectivele satului Rachiș, edilul Mărginean spune că „momentan cred că rămâne doar o perspectivă turistică. Nu cred că va fi, prea curând, un sat de vacanță unde să se creeze servicii pentru așa ceva. Urmează să ne edificăm.

Domnul Docea Iulian este foarte hotărât și încrezător că poate să realizeze ceea ce și-a propus. Este încă tânăr, văd că are și potențial financiar. Sperăm să i se îndeplinească visul, pentru că, de câștigat din afacerea aceasta, nu știm când va fi pe plus. Dar el are convingerea că face bine ceea ce face și că își aduce contribuția la renașterea satului Rachiș, acolo unde părinții lui au trăit”.

