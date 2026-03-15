VIDEO | Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026

Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026

Talciocul din Alba Iulia este arhiplin, duminică, 15 martie 2026.Vremea superbă a scos din case sute de oameni.

Mașinile cu care mulți dintre aceștia au venit la Talcioc sunt parcate până la sere în Bărăbanț.

Și în această duminică în talcioc se vând foarte multe lucruri second-hand sau ieftine:

*Lucruri vechi / colecții: monede și bancnote vechi, ceasuri, aparate foto vechi, obiecte militare, viniluri și casete

*Electronice: telefoane vechi. boxe, radio-uri, cabluri, încărcătoare, aparate electrice

*Auto: piese auto, scule, anvelope

*Casă și grădină: scule, mobilă mică, vase, tacâmuri

*Haine

*Încălțăminte

*Mâncare: mici, virșli, plăcinte, kurtos etc.

