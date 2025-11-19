VIDEO | Protest față de tăierile de personal organizat de sindicaliștii din învățământ: ,,Guvernul vrea să mai taie 10% din buget şi să creeze o criză fără precedent”

Protest față de tăierile de personal organizat de sindicaliștii din învățământ: ,,Guvernul vrea să mai taie 10% din buget şi să creeze o criză fără precedent”

Sindicaliștii din educație au organizat miercuri, la orele prânzului, un protest în fața Ministerului Educației și Cercetării, pentru a-și manifesta nemulțumirea față de intenția Guvernului de a impune noi reduceri ale cheltuielilor de personal din sistem, printr-o nouă reglementare.

,,O nouă zi de protest în faţa Ministerului Educaţiei. În condiţiile în care, după măsurile aberante anti-educaţie dispuse prin Legea nr. 141/2025 şi actele subsecvente, învăţământul se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocraţie excesivă şi un nivel crescut de stres profesional, Guvernul vrea să mai taie 10% din buget şi să creeze o criză fără precedent”, au scris reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” pe Facebook.

La protest au participat membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi ai Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”.

,,Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţia Naţională Sindicală ‘Alma Mater’ protestează faţă de intenţia Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învăţământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele uşilor închise de la Palatul Victoria. Considerăm că o asemenea măsură este nu doar inoportună, ci şi profund nedreaptă, cu consecinţe grave asupra sistemului educaţional”, au transmis sindicaliştii într-un comunicat remis presei cu o zi în urmă.

