Apă ,,cu porția” în mai multe zone din Alba: Din cauza consumului ridicat din această perioadă, în comuna Berghin și alte câteva localități, apa potabilă se furnizează după program

SC Apa CTTA SA Alba, de comun acord cu primăriile unităților administrativ-teritoriale afectate, a stabilit un program temporar de furnizare a apei potabile, în scopul refacerii rezervei de apă din rezervoarele de înmagazinare, având în vedere consumul ridicat de apă potabilă din această perioadă.

Amintim că, de fiecare dată când a fost cazul în această vară, am anunțat cu promptitudine programul temporar de furnizare a apei potabile prin toate mijloacele de comunicare rapidă avute la dispoziție (site propriu, rețele sociale, aplicație).

Printre unitățile administrativ-teritoriale afectate de insuficiența apei potabile se numără și comuna Berghin, împreună cu localitățile Straja, Ghirbom și Henig, unde apa se furnizează între orele 06.00 – 10.00 și 18.00 – 22.00.

Același program de furnizare (06.00 – 10.00; 18.00 – 22.00) este aplicabil și următoarelor localități:

-Comuna Cricău – Cricău, Craiva și Tibru

-Comuna Ighiu –Ighiu, Ighiel, Țelna și Bucerdea Vinoasă

-Comuna Ohaba – Ohaba, Secășel și Colibi

-Comuna Gârbova – Gârbova și Reciu

În comuna Câlnic, apa este furnizată între orele 04.00 – 22.00.

În comuna Gârda de Sus și satele Ocoale, Ghețari, Mununa, Hănăsești, Dealu Frumos și Gârda Seacă, asigurarea apei potabile se va face în funcție de cantitățile de apă acumulate în sursa care deservește rezervorul de la Gârda de Sus.

Potrivit prevederilor art. 1, lit. g, din Hotărârea nr. 19/06.08.2026 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din cadrul Instituției Prefectului Alba, „S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba: va stabili măsuri de restricționare a alimentării cu apă a populației, aplicabile atunci când situația o impune. Totodată, va asigura efectivele și mijloacele auto necesare pentru transportul apei potabile în localitățile afectate de secetă, intervenind la nevoie sau la solicitarea unităților administrativ-teritoriale (U.A.T.)”.

Iar HCJSU Alba nr. 11/24.06.2026 stipulează, la art. 1, lit. b, următoarele: „Comitetele locale pentru situații de urgență de pe teritoriul județului Alba vor desfășura misiuni pentru transportul apei menajere și/sau potabile pentru gospodăriile populației, în zonele afectate de caniculă/secetă și vor asigura recipienții necesari păstrării apei menajere transportate, până la distribuirea acesteia”.

Așadar, comitetele locale pentru situații de urgență trebuie să vină în sprijinul deținătorilor de animale, asigurându-le apă menajeră (NU apă potabilă!). De exemplu, la solicitarea CLSU Câmpeni, CJSU Alba a dispus, prin Hotărârea nr. 20/06.08.2026, ca Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Alba să transporte apa menajeră necesară pentru adăparea animalelor din localitățile Poduri și Dealu Bistrii.

În încheiere, SC Apa CTTA SA Alba face apel la cetățeni să consume apa în mod responsabil, atât pentru ca apa să ajungă și la alți consumatori, cât mai ales pentru a permite refacerea rezervelor și menținerea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă.

Secțiune Știri sub articolul principal