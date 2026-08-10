Procuror reținut după ce a intrat într-o discotecă înarmat și a făcut scandal când polițiștii i-au cerut să se legitimeze: Precizările Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
Procuror reținut după ce a intrat într-o discotecă înarmat și a făcut scandal când polițiștii i-au cerut să se legitimeze: Precizările Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
Un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a fost reţinut pentru 24 de ore după un incident grav petrecut într-un local din comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a intrat în discotecă având asupra sa un pistol letal deţinut ilegal, un cuţit şi un spray iritant-lacrimogen. Ulterior, ar fi refuzat să se legitimeze, ar fi folosit spray-ul împotriva poliţiştilor şi ar fi încercat să fugă.
Incidentul a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, la discoteca din localitatea Ribiţa, judeţul Hunedoara.
„Procurorul de caz din cadrul secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dispus în cursul zilei de ieri, 09.08.2026, punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura reţinerii pentru 24 ore faţă de un inculpat, având calitatea de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caras Severin Din probatoriul administrat a rezultat următoarea situaţie de fapt:
La data de 09.08.2026, în jurul orei 02:48, inculpat a intrat pe terasa unui local public din Comuna Ribița, Jud. Hunedoara, în care erau cca 100 de persoane, având asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, precum și o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condițiile în care I.P.J. Caraș Severin – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (S.A.E.S.P) a dispus la 27.07.2026 anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din 06.08.2026; în jurul orei 03.00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliție, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliție care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliție, ar fi tras fără drept cu arma letală deținută, asupra sa.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este etapă a procesului penal reglementată de C.proc.pen., având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate ce nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a informat, luni, 10 august 2026, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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