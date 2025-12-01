VIDEO | Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și să mergem înainte”

Principele Nicolae la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României: „Să avem speranță, să fim uniți și să mergem înainte”

Principele Nicolae a fost prezent luni, 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia pentru a sărbători 107 ani de la Marea Unire în locul în care în care stră-străbunicii lui, Ferdinand și Maria, au fost încoronați ca Regi ai României Mari.

Acesta a participat la parada militară de la Alba Iulia, desfășurată începând cu ora 14.00 și și-a expimat bucuria de a putea fi alături de români, în Cetatea Marii Uniri.

,,Sunt legat de acest oraș prin familie, bine-nțeles și de fiecare dată mă bucur să fiu aici. E o atmosferă superbă, caldă, bucuroasă”, a declarat Principele Nicolae pentru ziarulunirea.ro.

,,Să avem speranță, să fim bucuroși, să fim uniți și să mergem înainte”, le-a transmis acesta românilor.

Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills este nepotul cel mai vârstnic al regelui Mihai I al României. Născut și crescut în străinătate, a vizitat România în 1992, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

La împlinirea vârstei de 25 de ani, pe data de 1 aprilie 2010, Nicolae a primit titlul de Principe al României, cu rangul și apelativul de Alteță Regală. Adus în România de principesa Margareta, care l-a susținut financiar și în timpul studiilor din Marea Britanie, a învățat limba română și a participat la activități publice ale familiei sale și a fost implicat în acțiuni caritabile.

