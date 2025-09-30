Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare

Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită pe locul fostului bloc „Turturica” din cartierul Cetate, este aproape finalizată.

Potrivit reprezentanților administrației locale, stadiul fizic al lucrărilor prevăzute este în acest moment de 80-85%.

Urmează să mai fie realizate finisaje.

Noua parcare de pe strada Arnsberg va fi dotată și cu un ascensor, care va ajunge pe șantier cel mai probabil chiar în această săptămână.

Viitoarea parcare supraetajată, având un regim de înălțime P+2E, va dispune în total de aproximativ 150 de locuri de parcare, majoritatea interioare.

Aici, conducătorii auto cu vehicule electrice vor beneficia de stații de încărcare, iar pasionații de biciclete vor avea la dispoziție un punct de închiriere în sistem „bike sharing”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

30 septembrie 2025

De

Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului Un accident rutier s-a produs luni seara, în jurul orei 21:10, pe Calea Moților, în zona Artipan, din Alba Iulia.  Evenimentul rutier a avut loc atunci când o șoferiță, în vârstă de 30 […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

30 septembrie 2025

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

29 septembrie 2025

De

Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina Un accident mortal a avut loc luni după-masa pe DJ 109, în Borșa. Un bărbat de 75 de ani a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina. Potrivit IPJ Cluj, în data de 29 septembrie a.c., […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 40 de minute

Președintele Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”

Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”...
Actualitateacum 55 de minute

Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară. Care este motivul

Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară Marți, 30 septembrie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 25 de minute

VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită...
Ştirea zileiacum 7 ore

VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului

Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 minute

Supermarket Penny într-o comună din Alba: Investiție de 5 milioane de lei. În ce stadiu este proiectul

Supermarket Penny într-o comună din Alba Direcția Județeană de Mediu Alba a primit o solicitare de emitere a acordului de...
Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | 200 de elevi din Blaj au învățat reguli importante de circulație: Lecție interactivă de educație rutieră susținută de polițiștii din Alba

Lecție de siguranță rutieră pentru 200 de elevi din Blaj. Regulile transmise de polițiști 200 de copii de la Colegiul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...
Politică Administrațieacum o zi

30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi

Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie  Ședința publică...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină

30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
Opinii - Comentariiacum o zi

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea