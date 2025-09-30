VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare

Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită pe locul fostului bloc „Turturica” din cartierul Cetate, este aproape finalizată.

Potrivit reprezentanților administrației locale, stadiul fizic al lucrărilor prevăzute este în acest moment de 80-85%.

Urmează să mai fie realizate finisaje.

Noua parcare de pe strada Arnsberg va fi dotată și cu un ascensor, care va ajunge pe șantier cel mai probabil chiar în această săptămână.

Viitoarea parcare supraetajată, având un regim de înălțime P+2E, va dispune în total de aproximativ 150 de locuri de parcare, majoritatea interioare.

Aici, conducătorii auto cu vehicule electrice vor beneficia de stații de încărcare, iar pasionații de biciclete vor avea la dispoziție un punct de închiriere în sistem „bike sharing”.

Secțiune Știri sub articolul principal

