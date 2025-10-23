VIDEO | Prima creșă modernă construită prin CNI, la Aiud. Primarul Dragoș Crișan: „Recepția va fi în decembrie, iar unitatea va fi predată copiilor în toamna anului 2026”

Prima creșă modernă construită prin CNI, la Aiud. Primarul Dragoș Crișan: „Recepția va fi în decembrie, iar unitatea va fi predată copiilor în toamna anului 2026”

Lucrările la noua creșă din municipiul Aiud sunt pe ultima sută de metri. Construcția, realizată prin programul Companiei Naționale de Investiții (CNI), a ajuns la un stadiu de peste 95% și ar putea fi recepționată până la sfârșitul acestui an.

Primarul Dragoș Crișan a explicat că lucrările sunt aproape finalizate și că unitatea va oferi condiții moderne pentru copii. „Stadiul lucrărilor este acum la peste 95%. Este prima creșă care se edifică prin CNI în Aiud”, a declarat Dragoș Crișan.

El a adăugat că valoarea investiției se ridică la aproape 10 milioane de lei și că unitatea va avea patru grupe a câte 10 copii fiecare. „Deocamdată așa prevede proiectul, dar probabil se va putea merge cu un număr mai mare de copii. Fără a se înțelege că dau vina pe greaua moștenire, trebuie să menționez că noua echipă a primăriei a găsit acest proiect blocat din cauza modului în care a fost gândit și implementat de fosta administrație. Mai exact, creșa nu putea fi alimentată cu energie electrică din cauză că rețeaua nu putea asigura consumul necesar. În urma multor demersuri, cu ajutorul companiei de electricitate, am construit un nou post de transformare și am extins rețeaua de alimentare cu energie electrică. Pare o problemă simplă, dar care putea afecta grav finalizarea acestui proiect”, a explicat primarul.

Lucrările nu sunt afectate de noile măsuri guvernamentale

În ceea ce privește posibilele efecte ale noilor măsuri guvernamentale, edilul a fost categoric: „La această construcție, nu. Este foarte avansată. Suntem aproape de finalizare. Din discuțiile pe care le avem cu constructorul, sperăm ca recepția să aibă loc în luna decembrie”.

Primarul a menționat că speră ca recepția creșei să fie realizată în luna decembrie, urmând ca unitatea să fie dată în folosință la începutul anului școlar 2026–2027. „Ne punem toate speranțele că recepția creșei va fi făcută în luna decembrie. Tot atunci ne dorim ca imobilul să fie conectat la toate utilitățile. Cred însă că va fi predată copiilor – cu ghilimelele de rigoare – la începutul anului școlar 2026–2027, adică în septembrie anul viitor”. Înscrierile ar urma să înceapă probabil în vara anului viitor.

Cerere crescută pentru locuri în creșe la Aiud

În prezent, municipiul Aiud dispune de o singură creșă veche, iar aceasta este prima unitate construită prin programul CNI. Primarul Dragoș Crișan a subliniat că există cerere tot mai mare pentru locuri în creșe, în special pentru grupele mijlocii și mari.

„Chiar ieri am venit aici cu directoarea creșei care funcționează acum și am constatat că există cerere. Într-adevăr, nu pe grupele mici, dar pe grupa mijlocie și pe grupa mare există cerere”, a explicat edilul.

O clădire nouă, cu spații generoase și condiții moderne

Primarul a precizat că noua creșă va oferi condiții moderne, adaptate nevoilor actuale: „În primul rând, este o clădire nouă, care oferă condiții mult mai bune. Spațiile sunt mai generoase. Din punctul de vedere al autorităților, există și anumite minusuri – costurile vor fi mai mari –, dar condițiile de activitate sunt net superioare. Și, prin simplul fapt că este un edificiu nou, reprezintă un mare plus”.

În interior, lucrările sunt aproape finalizate. Se lucrează la montarea covorului PVC pe holuri, în spațiile de dormit și în sălile de activități, iar mobilierul urmează să fie adus în perioada următoare.

