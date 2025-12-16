VIDEO | Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții Apuseni

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții Apuseni

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a ajuns marți, 16 decembrie 2025, la Abrud, unde efectuează o vizită la cea mai modernă creșă din Munții Apuseni. Acesta va ajunge și la Aiud, unde de asemenea, au fost finalizate recent lucrările la o altă unitate modernă de acest fel.

Este prima creșă modernă din întreaga zonă și a fost construită într-un timp record. Lucrările au început a doua zi de Paște, în primăvara anului 2024 și au fost finalizate în luna noiembrie 2025.

Noua creșă din Abrud este o unitate mică, dar modernă, cu patru grupe de câte zece copii, dotată la standarde europene. Ea va oferi nu doar un mediu sigur și plăcut pentru cei mici, ci și noi locuri de muncă pentru localnici. Va avea patru grupe de zece copii și un număr de 18 angajați, susținuți de Ministerul Educației.

Ministrul Cseke Attila a vorbit despre scăderea demografică din ultimii 5 ani, subliniind importanța cobnstruirii de creșe: ,,Cifrele nu arată foarte bine, ultimii 5 ani este o reducere a numărul de copii nou-născuși de aproape 30%, iar în 2021, atunci când acest program de construire creșe ,,Sfânta Ana” a fost gândit, România era pe ultimul loc în UE la locurile disponibile, proporțional cu vârsta preșcolară 0-3 ani”, a declarat ministrul Dezvoltării la Abrud.

Deși inițial a fost gândit ca un program guvernamental cu finanțare de la stat, în 2022, când a apărut oportunitatea finanțării europene, s-a reușit transferarea unei părți pe aceste fonduri. În prezent, acest program are în portofoliu 236 de creșe ,,Sfânta Ana” în toată țara.

,,În județul Alba avem 7 astfel de proiecte aprobate, toat eau constructor sau sunt finalizate. La Abrud suntem la o doua creșă finalizată, Sebeșul a fost predat cu aproximativ o lună de zile în urmă, iar de aici vom merge la Aiud, la cea de-a treia creșă”, a mai spus Cseke.

Șase creșe din județul Alba sunt pe finanțare europeană, în primăvara anului 2026 urmând să fie inaugarată la Alba Iulia creșa mare. În lucru mai sunt creșe la Blaj și Zlatna.

,,Este un moment istoric pentru comunitatea din Abrud, pentru că din anul 1989 nu s-a mai construit de instituțiile statului nici o clădire nouă în orașul nostru. Este un eveniment istoric inaugurarea creșei pentru educație timpurie pentru copii care este așteptată de părinții tineri care își doresc să aducă copiii la creșa din Abrud. Creșa are o capacitate de 40 de copii și eu spec ca la începutul anului viitor să o autorizăm și să demarăm procedura, fiindcă au și fost solicitate posturi pentru acest obiectiv.

A fost un timp record de cosbtrucție, din 27 aprilie 2025 și până astăzi am reușit să construim această creșă. Felicit constructorul, mulțumesc Ministerului Dezvoltării, pentru că am avut susținere permanentă în ceea ce privește construcția acestei creșe. În Abrud nu mai există altă creșă, doar o grădiniță cu program prelungit și eu spun că este extrem de binevenită. Tinerii pot să se gândească să rămână în orașul nostru, și noi ne dorim în urbanul mic să ținem lângă părinți, bunici, tinerii, care să nu mai plece spre urbanul mare”, a declarat primarul Radu Tuhuț pentru ziarulunirea.ro.

