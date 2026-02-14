VIDEO | Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa
Iubește Apusenii și oamenii lor. Vârstnicii din satele izolate i-au devenit familie și li se dedică trup și suflet. A ales să ajute și să aducă speranță acolo unde alții au întors capul. În drumurile sale prin satele de munte din Alba, Vasile, un bărbat din Brașov, a cunoscut două familii cu povești impresionante: două fetițe care luptă să se adapteze și să trăiască într-o lume care de cele mai multe ori le marginalizează sau pur și simplu nu știe de existența lor.
Două copile suferinde din județul Alba, ambele cu handicap locomotor, au avut parte de o surpriză, zilele trecute. Au primit cadou fiecare câte un scaun cu rotile, cu care se vor deplasa mai uşor şi le va ajuta să ducă o viață poate mai ușoară cu afecțiunile care le chinuie.
Este vorba despre Andreea, o adolescentă în vârstă de 18 ani, din Sfârcea, Întregalde, cu mari probleme de sănătate. Surpriza făcută a fost pusă la cale de Vasile și prietenii săi de la OffRoad Ajută Apuseni.
Andreea așa s-a născut, nu a mers niciodată. Tânăra locuiește împreună cu mama ei, iar vizita brașoveanului le-a adus o mare bucurie, mai ales mamei, care se chinuie cu o hernie de disc și îi este tot mai greu să se descurce cu fiica ei. La Andreea vine învățătoarea acasă și o ajută la învățat, fiind implicate de asemenea și autoritățile locale.
,,Asta înseamnă dragostea, să nu îți abandonezi copilul, mama, tata, familia. Să nu abandonezi copiii cu probleme medicale. Doamna Adela, mama Andreei, are o cruce de dus. Nu știm noi de ce Dumnezeu a făcut așa, dar avem și noi datoria morală să îi ușurăm crucea, să o poată duce mai ușor. Noi asta vrem să facem și oricine e binevenit alături de noi. Vom ține aproape de ele. Primăria Întregalde și doamna primar, dar și viceprimarul, vom ține legătura și le vom sprijini, să ducem acea povară mai ușor, împreună”, spune Vasile.
O altă poveste impresionantă este cea a Sofiei, o fetiță de doar 5 anișori, din Zlatna. Micuța este operată la coloană, iar la vârsta ei are picioarele unui copil de 2 ani. Fetița a fost abandonată de mamă, fiind crescută de o bunică.
Pe 29 ianuarie, Sofia a împlinit 5 anișori. S-a născut la Blaj și mămica fiind foarte tânără, nu a avut posibilitatea să meargă la medic în perioada sarcinii, iar micuța s-a născut cu probleme. Sofia a suferit o operație la cap, are un furtunaș prin care lichidul din cap i se scurge în stomac, iar de acolo familia bănuiește că ar fi apărut și probleme la coloană, fetița fiind operată pe coloană la Cluj-Napoca.
,,Ce m-a pus în genunchi este faptul că Sofia este mai fericită decât noi toți la un loc. Ce iubitoare este și ce suflet are…O persoană cu handicap, ne bate pe toți! În urma problemelor și operațiilor fetița a rămas așa. Intenționez să particip în viața ei, să mă implic, să nu îi lipsească nimic. Să fie educată, să vadă locuri și să trăiască în normalitate.
Vom ține aproape, pe parte medicală, pe parte materială, să nu îi lipsească nimic”, spune brașoveanul.
Pe lângă cele două cărucioare cu rotile, fetele, mama și bunica au primit și pachete cu alimente și cele necesare într-o gospodărie. Bucuria Sofiei a fost fără margini la vederea jucăriilor, pe care le-a luat în scaun, să se plimbe cu ea. Musafirii au fost răsplătiți de micuță cu îmbrățișări calde și sincere, iar aceștia i-au promis că de acum înainte nu va mai duce lipsă de nimic.
