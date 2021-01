VIDEO| Portofel furat dintr-o mașină parcată în fața unei locuințe din Alba Iulia

Un portofel cu acte și bani se pare că ar fi fost furat dintr-o mașină parcată chiar în fața casei pagubitului, pe strada Take Ionescu, din Alba Iulia, vizavi de Cimitirul Eroilor.

Proprietarul afirmă că întâmplarea s-ar fi petrecut luni, 11 ianuarie, în jurul orei 20.30, când camerele de supraveghere au suprins două persoane care deschid mașina și apoi pleacă grăbiți.

Din imagini se pare ca una din cele două persoane deschide ușa autoturismului, întinde mâna înăuntru, închide apoi repede portiera și cei doi pleacă grăbiți din zonă.

Potrivit cetățeanului s-a depus o plângere la poliție și ar exista deja suspecți. Acesta a spus că la aproximativ jumătate de oră a plecat cu mașina și a zărit două persoane îmbrăcate exact ca cele din imagini.