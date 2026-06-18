VIDEO | Portofel cu peste 6.000 de lei, furat dintr-o mașină din Daia Română. Bărbat din județul Sibiu, REȚINUT

Portofel cu peste 6.000 de lei, furat dintr-o mașină din Daia Română. Bărbat din județul Sibiu, REȚINUT

Un bărbat din județul Sibiu a fost reținut de polițiștii din Alba după ce ar fi sustras, portofelul care conținea suma de 6.200 de lei, cardul bancar și documentele de identitate, a unui bărbat din Daia Română.

Conform IPJ Alba, la data de 17 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 30 aprilie 2026, bărbatul de 45 de ani, profitând de faptul că autoturismul unui bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Daia Română, era neasigurat, i-ar fi sustras acestuia portofelul care conținea suma de 6.200 de lei, cardul bancar și documentele de identitate.

Ieri, 17 iunie 2026, pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii din municipiul Sebeș, cu sprijinul polițiștilor din municipiul Mediaș, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, emis de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sebeș.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.

Acțiunea a fost sprijinită de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

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