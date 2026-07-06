VIDEO | Poliția Alba Iulia, acțiune preventivă în parcurile și asociațiile de proprietari: Măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere din municipiu
Poliția Alba Iulia, acțiune preventivă în parcurile și asociațiile de proprietari: Măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere din municipiu
Astăzi, 6 iulie 2026, polițiștii Biroului Rutier și cei ai Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au desfășurat o activitate de informare și prevenire, în parcurile din zona blocurilor și la sediile asociațiilor de proprietari din municipiu, potrivit Poliției Alba.
Activitatea a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și informarea pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice cu privire la importanța respectării normelor de circulație și adoptării unui comportament preventiv în trafic.
Acțiunea a fost organizată în contextul analizei accidentelor rutiere produse pe raza municipiului Alba Iulia, care evidențiază faptul că neacordarea priorității de trecere atât vehiculelor, cât și pietonilor, precum și indisciplina unor categorii de participanți la trafic continuă să reprezinte principalele cauze generatoare de accidente rutiere.
Polițiștii au purtat discuții cu participanții la activitate și le-au oferit recomandări privind traversarea regulamentară a drumurilor publice, acordarea unei atenții sporite în trafic, utilizarea în condiții de siguranță a bicicletelor și a trotinetelor electrice, precum și obligațiile care le revin în calitate de participanți la traficul rutier. Totodată, au fost distribuite materiale cu caracter informativ-preventiv.
Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv reprezintă cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea accidentelor rutiere, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba.
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