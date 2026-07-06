Cum va fi vremea în iarna 2026-2027 în România, prognoza METEO: Mai cald decât în mod normal, cu alternanțe între perioade blânde și episoade scurte, dar severe, de vreme rece
Cum va fi vremea în iarna 2026-2027 în România, prognoza METEO: Mai cald decât în mod normal, cu alternanțe între perioade blânde și episoade scurte, dar severe, de vreme rece
Primele prognoze meteorologice pentru iarna 2026–2027 indică o configurație climatică neobișnuită: un episod El Niño care ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate după 1950 și o zonă extinsă de apă rece în nordul Oceanului Atlantic.
Pentru Europa și România, modelele sugerează deocamdată o probabilitate mai mare a unei ierni cu temperaturi peste normal, mai ales în a doua parte a sezonului. Episoadele de ger, ninsorile abundente și viscolele nu sunt însă excluse.
Două semnale oceanice importante sunt urmărite cu atenție de meteorologi înaintea iernii 2026-2027. În Pacificul tropical, fenomenul El Niño se intensifică rapid, în timp ce în nordul Atlanticului a reapărut așa-numita „pată rece” sau „cold blob”, o regiune în care temperatura apei este considerabil mai scăzută decât în zonele învecinate, potrivit Severe Weather.
Interacțiunea dintre aceste anomalii poate influența poziția curentului-jet, distribuția centrilor de presiune și traseul furtunilor care ajung în Europa.
Ce ar putea urma în Europa la iarnă
Modelele sezoniere analizate conturează, pentru începutul iernii, o zonă de presiune atmosferică ridicată care s-ar putea extinde dinspre sudul continentului către centrul Europei.
Într-un asemenea scenariu, Europa Centrală, de Sud și de Sud-Est ar putea înregistra mai multe perioade cu temperaturi peste media sezonului, în special din ianuarie spre februarie. Nordul și vestul continentului ar rămâne mai expuse schimbărilor rapide provocate de deplasarea curentului-jet.
Acesta este însă doar un semnal sezonier. Prognozele pe câteva luni nu pot spune în ce zile va ninge sau când va apărea un val de ger. Ele estimează probabilitatea ca media temperaturilor ori cantitatea totală de precipitații să se situeze peste sau sub valorile normale. ECMWF precizează că astfel de predicții se bazează pe fenomene climatice cu evoluție lentă, precum El Niño, și trebuie interpretate probabilistic.
Ce înseamnă primele semnale pentru România
Pentru România, configurația prezentată de modelele actuale sugerează o probabilitate crescută pentru o iarnă mai caldă decât media ultimelor decenii, în special în sudul, estul și vestul țării.
Un posibil regim de presiune ridicată peste sud-estul Europei ar putea aduce:
-intervale lungi cu temperaturi pozitive în zonele joase;
-mai multe precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță;
-strat de zăpadă instabil în orașe și în regiunile de câmpie;
-perioade de secetă atmosferică, dacă fronturile atlantice sunt deviate spre nord;
-inversiuni termice, ceață și poluare persistentă în depresiuni și marile orașe.
Chiar și într-o iarnă mai caldă decât normalul pot apărea una sau două invazii de aer arctic, cu temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente și viscol. Media sezonului poate rămâne pozitivă chiar dacă există câteva episoade severe de ger.
Prognoza pentru România se va clarifica în toamnă
Semnalul El Niño este deja mult mai solid decât era în primăvară, dar prognoza pentru Europa și România rămâne la o distanță de aproape șase luni.
Primele informații mai relevante pentru temperaturile și precipitațiile din România vor apărea odată cu actualizările modelelor din septembrie și octombrie. Detaliile privind riscul de ger sau ninsoare vor putea fi evaluate abia cu câteva săptămâni înainte.
În acest moment, scenariul principal indică o iarnă 2026–2027 posibil mai caldă decât normalul în România, dar foarte variabilă, cu alternanțe între perioade blânde și episoade scurte, potențial severe, de vreme rece.
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