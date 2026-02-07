VIDEO | Pledoarie a unui primar din Alba pentru o nouă centură rutieră: „Trebuie să susținem cu toții realizarea centurii de vest a Sebeșului. Valea Sebeșului poate deveni la fel de importantă ca Valea Prahovei”

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a făcut, sâmbătă, 7 februarie 2026, în mediul online, o pledoarie pentru realizarea centurii ocolitoare de vest a municipiului amintit. Edilul din Sebeș a subliniat că această centură va contribui nu doar la dezvoltarea Sebeșului, ci și a Văii Sebeșului și a întregului județ Alba.

„Poate fi Valea Sebeșului la fel de importantă ca Valea Prahovei? Da. Sebeșul este un nod important rutier, chiar dacă unii parcă nu mai vor să recunoască acest lucru. Este al doilea nod rutier al României.

Sebeșul este un oraș important din punct de vedere economic. Este motorul economic al Județului Alba. Are nevoie de o centură ocolitoare care să aducă avantajele Sebeșului din punct de vedere al mediului și al traficului.

Dar are nevoie județul Alba de o posibilitate de dezvoltare în continuare. Centură ocolitoare a Sebeșului nu este doar pentru Sebeș. Este pentru Sebeș, pentru județul Alba, pentru toată Valea Sebeșului.

Odată ce se va termina tronsonul de autostradă între Curtea de Argeș și Sibiu cu siguranță la Sebeș se va putea ajunge trei ore și jumătate. Probabil că acest lucru ar putea da o putere de dezvoltare pe Valea Sebeșului și, bineînțeles, zonei noastre în totalitate. Așa că eu cred că trebuie să obținem toți dezvoltarea centurii ocolitoare în partea de vest a Sebeșului, de la Petrești până la ieșire din Sebeș spre Deva.

Am auzit anumite informații de la nivelul județului Alba, la nivelul cel mai sus al Consiliului Județean, că această centură ocolitoare ar fi ineficientă. Traficul pe care îl vedeți aici lângă mine ne spune altceva. Avem nevoie de centuri ocolitoare, avem nevoie de implicarea tuturor, pentru că acest lucru este benefic pentru tot județul nostru”, a afirmat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

