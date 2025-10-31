VIDEO| Peste 1.000 de sancțiuni aplicate și peste 3.800 de misiuni efectuate de Jandarmeria Alba în primele 9 luni din 2025: Bilanțul oficial al acțiunilor desfășurate

Peste 1.000 de sancțiuni aplicate și peste 3.800 de misiuni efectuate de Jandarmeria Alba în primele 9 luni din 2025: Bilanțul oficial al acțiunilor desfășurate

Jandarmeria Alba a prezentat bilanțul activității din primele nouă luni ale anului 2025, evidențiind profesionalismul și eficiența intervențiilor în peste 3.800 de misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice.

În primele nouă luni ale anului în curs, apreciem că Jandarmeria Alba a demonstrat profesionalism și eficiență, configurându-se ca un pilon de stabilitate și siguranță publică. Activitatea a fost marcată de o abordare proactivă și multifuncțională, adaptată dinamic contextului social, prin raportare la evenimentele desfășurate.

Structurile specializate ale unității au gestionat cu succes o paletă largă de manifestări de amploare, validând o expertiză solidă în managementul riscurilor. Printre cele mai notabile evenimente la care a fost asigurată ordinea publică se numără:

– festivalurile și concertele de anvergură organizate în Cetatea Alba Carolina, care au atras zeci de mii de participanți din țară și din străinătate. Prezența jandarmilor a fost discretă, dar eficace, contribuind la un climat de siguranță și la fluidizarea fluxurilor de public.

– competițiile sportive de fotbal, volei, ciclism, raliu auto și moto-cross unde jandarmii au asigurat securitatea participanților și a publicului pe întregul traseu, facilitând buna desfășurare a competiției.

– activitățile de protest și mitingurile din județ, unde echipele de dialog au avut un rol esențial în comunicarea cu participanții, prevenind potențialele escaladări și asigurând respectarea cadrului legal. Menționăm protestele diferitelor familii ocupaționale, cu particularități inedite, care au avut un impact mediatic național, dar prin tact, comunicare și fermitate au fost gestionate eficient.

În plus, unitatea noastră a desfășurat numeroase misiuni de patrulare și de prevenire a infracționalității în mediul urban și rural, consolidând percepția de siguranță în rândul comunităților. Interoperabilitatea cu celelalte structuri ale M.A.I a fost un factor determinant în reușita operațiunilor complexe. În ceea ce privește misiunile de asigurare a ordinii publice, remarcăm cooperarea foarte bună cu Instituția Prefectului Județului Alba, I.P.J Alba și I.S.U Alba, care, de fiecare dată, au contribuit, potrivit competențelor, la reușita tuturor misiunilor încredințate Jandarmeriei Alba.

Toate aceste acțiuni denotă o evoluție strategică și o adaptare permanentă la exigențele unui mediu de securitate în continuă transformare.

Obiectivul general căruia i-au fost subordonate toate activităţile, în perioada de referință, l-a constituit organizarea şi executarea misiunilor specifice în conformitate cu prevederile legale. În cadrul acestui obiectiv, s-a urmărit asigurarea eficienţei si eficacităţii misiunilor de ordine publică executate de structurile I.J.J. Alba.

În vederea obținerii acestui obiectiv s-au implementat următoarele măsuri:

* Eficientizarea procesului de planificare și organizare a misiunilor de asigurare a ordinii publice, în concordanță cu situația operativă și cadrul normativ incident;

* Creșterea numărului de jandarmi care au urmat forme de pregătire continuă pentru desfășurarea misiunilor în cadrul echipelor de dialog și creșterea numărului misiunilor la care au fost constituite echipe de dialog;

* Creșterea numărului activităților de sprijin și îndrumare pe timpul executării misiunilor de asigurare/restabilire a ordinii publice;

* Constituirea capacităților de intervenție pentru a fi în măsură să gestioneze eventualele situații de risc, în domeniul ordinii și siguranței publice;

* Sprijinirea cu efective a structurilor de jandarmerie montană în vederea planificării și organizării misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice în stațiuni montane și pe traseele turistice, în strictă concordanță cu dinamica situației operative;

Planificarea judicioasă a jandarmilor în misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat, sub coordonarea I.P.J. Alba, în scopul prevenirii și combaterii criminalității stradale și a celorlalte fapte antisociale ce afectează climatul de ordine publică;

* Eficientizarea acțiunilor de cooperare/colaborare;

* Creșterea gradului de siguranță al elevilor și personalului didactic, și prevenirea delicvenței juvenile în incinta unităților de învățământ preuniversitar;

* Creșterea numărului activităților de intervenție preventivă;

În ceea ce privește activitatea de asigurare a ordinii publice, unitatea noastră a asigurat, în perioada analizată, măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor publice organizate în zona de competență. Acestea au cuprins manifestări de protest, activități cultural-artistice, religioase, comemorative, promoționale și sportive, la care jandarmii au acționt pentru prevenirea producerii oricăror indicente și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță.

În primele nouă luni ale anului 2025, unitatea a executat un număr total de 356 de acțiuni pe linie de asigurare și restabilire a ordinii publice. Dintre acestea, 69 au fost manifestări sportive, 105 cultural- artistice, 19 de protest, 109 comemorative și religioase, 49 promoționale sau comerciale, iar 5 acțiuni au vizat alte tipuri de evenimente.

Comparativ cu acceași perioadă a anului 2024, cand au fost executate 427 de acțiuni de acest tip, se constată o scădere de 16,62%. Activitățiile s-au desfășurat în bune condiții, fără a fi înregistrate incidente majore, datorită modului profesionist de gestionare a forțelor și cooperării eficiente cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

În ceea ce privește restabilirea ordinii publice, în perioada de referință, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba nu s-au confruntat cu situații care să impună intervenția în forță, ceea ce demonstrează eficiența măsurilor preventive, a comunicării directe și a dialogului constant cu participanții la adunări publice.

Pentru Jandarmeria Alba, dialogul și comunicarea rămân principalele instrumente prin care se asigură prevenirea escaladării conflictelor și menținerea unui climat de siguranță.

Unitatea noastră a înțeles importanța echipei de dialog, acest element de dispozitiv specializat, moden și strategic format din jandarmi cu pregătire psihologică și abilități avansate de comunicare, care au acționat în permanență pentru informarea și consilierea participanților, stabilind canale de comunicare eficiente și contribuind astfel la desfășurarea pașnică a adunărilor publice.

Referitor la menținerea ordinii publice, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a continuat să participe activ la executarea misiunilor destinate prevenirii și combaterii faptelor de natură penală și contravențională, menținerii unui climat de siguranță și creșterii gradului de încredere a cetățenilor în instituțiile statului.

În primele 9 luni ale anului 2025 inspectoratul a participat la un număr de 3820 de misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice.

Dintre acestea, 1.583 au fost executate în mod independent, 629 în stațiuni montane și pe trasee turistice, iar 954 în alte zone de interes operativ. În mediul urban, au fost desfășurate 949 de misiuni, iar în mediul rural 5, restul de 2.237 de misiuni fiind executate în cooperare cu poliția. Dintre acestea din urmă (mixte cu Poliția Română), 2.064 au avut loc în mediul urban și 173 în mediul rural.

Comparativ cu aceeați perioadă a anului 2024, când au fost executate 4.337 de misiuni de menținere a ordinii publice, se constată o scădere de 11,92%.

În ceea ce privește rezultatele obținute, în primele nouă luni ale anului 2025, jandarmii au constatat 78 de infracțiuni în mod independent, față de 70 în anul anterior, înregistrându-se astfel o creștere de 11,42%. În cooperare cu poliția, au fost constatate 98 de infracțiuni, comparativ cu 77 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 27,27%.

Referitor la sancțiunile contravenționale, în perioada analizată au fost aplicate 1.022 sancțiuni, comparativ cu 1.972 în anul precedent, ceea ce indică o scădere de 48,17%. Dintre acestea, 63,20% au fost amenzi, în valoare totală de 303.450 lei, iar 36,80% au fost avertismente. În anul 2024, valoarea totală a amenzilor a fost de 609.800 lei, cu o pondere de 66,99%, în timp ce avertismentele reprezentau 33,01% din total.

Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr.81/2021, efectivele de jandarmi au asigurat, în 25 de cazuri, intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, comparativ cu anul 2024, când s-au înregistrat 26 de astfel de cazuri.

De asemenea, în ceea ce privește mandatele de aducere, în perioada analizată s-a înregistrat o scădere de 19,50%, fiind puse în executare 458 de mandate în 2025, comparativ cu 569 în anul 2024.

Totodată, în domeniul acțiunilor de intervenție preventivă, se constată o scădere de 26,97%, fiind realizate 111 acțiuni în acest an, față de 152 în perioada similară a anului trecut.

În concluzie, activitatea desfășurată în primele nouă luni ale anului 2025 reflectă un nivel ridicat de profesionalism și implicare din partea efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, iar rezultatele obținute confirmă eficiența acțiunilor și capacitatea de adaptare a personalului la situațiile operative.

Prin implicarea constantă a jandarmilor săi, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba rămâne un garant al siguranței și al ordinii publice, acționând permanent cu responsabilitate și respect față de cetățenii din județul Alba.

