VIDEO | Paradis tropical într-o micuță seră din Alba Iulia: Un albaiulian crește din pasiune bananieri de peste 6 metri, moșmoni japonezi, papaya, dar și noni, jackfruit și durian

Paradis tropical într-o micuță seră din Alba Iulia: Un albaiulian crește din pasiune bananieri de peste 6 metri, moșmoni japonezi, papaya, dar și noni, jackfruit și durian

Puțină lume și-ar imagina că la Alba Iulia, în cealaltă Capitală, găsești bananieri înalți de peste 6 metri și alte plante exotice, dar și că o scurtă vizită la Nelu Vasiu te poate purta într-un adevărat paradis tropical.

Gospodăria din apropiere de Schit ascunde o seră cu o vegetație luxuriantă, unde albaiulianul are o mulțime de specii de plante exotice. Pasiunea bărbatului a început de timpuriu, de pe vremea când părinții săi creșteau lămâi: ”Și părinții mei se ocupau cu lămâi, aveau vreo 6-8 lămâi. Așa am prins drag de plante. Pe urmă am făcut rost de smochini, i-am adus de la Turnu Severin și pe care îi am și în zi de azi în grădină. Produc din greu, facem și dulceață din ei”, a declarat Nelu Vasiu pentru ziarulunirea.ro.

Albaiulianul spune că odată cu pensionarea a reușit să le dedice mai mult timp plantelor și să se ocupe serios de ele. Sera a construit-o în urmă cu aproximativ 12 ani: ”Trebuia să tot băgăm lămâii în casă când venea frigul, așa m-am hotărât să fac o seră pentru ei și de acolo a pornit totul. Sera a adus restul plantelor. Pe unde am fost în lume am tot adus câte ceva”, povestește nea Nelu.

Bananieri uriași, ”vedetele” serei

În prezent, micuța seră din Alba Iulia adăpostește 6 soiuri de bananieri. Pe lângă specia comună – Cavendish – pe care o știm cu toții din comerț, bărbatul crește Blue Java banana, care ați ghicit, face fructe albastre, dar și banane roz sau dungate, pe care nea Nelu le-a procurat în urmă cu an jumătate, dar care speră că vor rodi în curând: ”Cam după doi ani jumătate produc. Ai mei în seră, fac fructe cam după doi ani. Cel mare s-a tot înmulțit și produce din greu, pentru că nu este așa sensibil.”

Nea Nelu a strâns deja mai multe recolte, iar bananierii continuă să facă fructe multe și bio pe ciorchinii uriași, care ajung să cântărească și peste 40 de kilograme. Plantele au fost cumpărate de bărbat, în urmă cu câțiva ani, dintr-o florărie din Cluj-Napoca. Erau în ghivece mici, artizanale, dar bărbatul le-a îngrijit așa cum a trebuit și spre surprinderea tuturor s-au făcut mari.

Potrivit acestuia, viaţa unui bananier nu este lungă. După ce face fructe, bananierul se usucă, dar nu înainte de a-şi asigura continuitatea. „Înainte să scoată ciorchinele de banane sunt nişte semne, scoate nişte frunze mai mici, iar după ce scoate banane se termină viaţa lui, dar se continuă prin pui, care se alimentează și din rădăcinile mamă și atunci, cam în doi ani, va produce și el”, ne-a explicat Nelu Vasiu.

Moştenirea lăsată de un bananier este semnificativă, ţinând cont că fiecare plantă face mai mulți pui care cresc foarte repede.

O grădină exotică

De-a lungul anilor, sera albaiulianului s-a îmbogățit și cu diverse soiuri de citrice. Printre pomii cu care nea Nelu se mândrește se numără mandarini, lămâi de trei soiuri și un portocal, care deja este plin de flori.

Albaiulianul are și soiuri mai puțin cunoscute, pe care nu le întâlnim în comerț la noi, cum ar fi moșmonul japonez: ”Este prea perisabil, nu îl găsești în comerț. Am adus semințe din Spania”, spune crescătorul. Nea Nelu a avut însă răbdare și după 8 ani se poate mândri cu o recoltă bogată, moșmonul fiind încărcat de fructe.

Tot din semințe din Spania, acesta a crescut papaya, iar din Indonezia a reușit să cultive papaya verde care se folosește la salate, cum sunt folosiți noi castraveții la noi. Din grădina tropicală nu putea lipsi nici Jackfruit, pe care nea Nelu urmează să îl altoiască: ”Abia în toamnă l-am semănat. Mai am și durian, dar și un copac de noni.”

Jackfruit-ul este un fruct exotic apreciat nu doar pentru gustul său unic, ci și pentru numeroasele beneficii pe care le oferă sănătății. Jackfruit este un fruct cu o valoare nutrițională impresionantă. Este bogat în fibre, proteine și furnizează o serie de vitamine esențiale, printre care vitamina C, vitamina A și diferite vitamine din complexul B. Este o sursă excelentă de minerale esențiale, cum ar fi potasiu, magneziu, mangan și fier. Conținutul său scăzut de grăsimi și calorii îl face o alegere excelentă pentru o dietă echilibrată, beneficiile pentru sănătate ale jackfruitul-ui fiind numeroase.

Moșmonul este originar din India, fiind o plantă cu fructe deosebit de apreciate în bucătărie. Medicina tradițională vorbește despre efectele benefice ale moșmonului asupra organelor interne, pielii, oaselor, dar și despre susținerea și întărirea sistemului imunitar. Beneficiile pentru sănătate oferite de moșmon sunt multiple, fiind cunoscute încă din vremuri străvechi.

Fructul Noni are beneficii multiple asupra sănătății și conține o cantitate semnificativă de antioxidanți precum beta-caroten, vitamina C și flavonoide. Consumul regulat de Noni poate ajuta la prevenirea bolilor cronice precum cancerul și bolile cardiovasculare. Conține, de asemenea, compuși cu proprietăți antiinflamatoare și analgezice și poate contribui la menținerea sănătății digestive.

Durianul este un fruct exotic originar din Asia de Sud-Est, cunoscut pentru aroma sa puternică și gustul unic. Originar din Brunei, Indonezia și Malaysia, durianul este un fruct mare, cu o coajă cu spini distinctivă și un miros puternic și distinctiv, care poate fi neplăcut pentru unii oameni. În unele locuri publice, cum ar fi hoteluri și mijloace de transport, consumul de durian este interzis din cauza mirosului său intens. Însă, pentru cei care pot trece peste miros, gustul durianului este considerat o delicatesă. Fructul este adesea descris ca având o combinație unică de arome dulci și sărate, cu o textură cremoasă.

Durianul este adesea folosit în medicina tradițională pentru proprietățile sale terapeutice. Se crede că durianul poate ajuta la îmbunătățirea digestiei și la reducerea inflamațiilor. Durianul este folosit și pentru a ameliora diverse afecțiuni, cum ar fi febra și hipertensiunea arterială. În plus, durianul este considerat un afrodiziac natural în unele culturi.

Albaiulianul nu are studii de botanică, dar dragostea pentru plante exotice l-a determinat să învețe. S-a înscris pe un grup de crescători de plante exotice unde se împărtășesc experiențe, se cer sfaturi și chiar se vând plante.

În ceea ce privește costurile, Nelu Vasiu spune că este o pasiune costisitoare doar în ceea ce privește încălzirea serei, în timpul sezonului rece. Cu toate că în micuța seră din Alba Iulia bărbatul a reușit minuni cu plantele exotice, acesta spune că nu s-a gândit niciodată să facă o afacere din asta și că își dorește să fie doar un hobby, de care se bucură în special nepoții.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI